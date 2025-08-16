विज्ञापन
मेलबर्न पुलिस ने ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े शॉपलिफ्टिंग सिंडिकेट में से एक का पर्दाफाश करते हुए 10 मिलियन डॉलर की चोरी का खुलासा किया है. ये गैंग पांच महीनों से बड़े-बड़े सुपरमार्केट्स को निशाना बना रहा था.

पाउडर, क्रीम, टूथब्रश... मेलबर्न में महाचोर गैंग ने उड़ाया 56 करोड़ का माल, कई भारतीयों समेत 19 गिरफ्तार
ऑस्ट्रेलिया की मेलबर्न पुलिस ने देश के सबसे बड़े शॉप-लिफ्टिंग गैंग में से एक का पर्दाफाश किया है. सुपरमार्केट्स में चोरी करने वाले इस गिरोह पर 10 मिलियन डॉलर यानी करीब 56 करोड़ रुपये से ज्यादा की चोरी करने का आरोप है. पुलिस ने इस मामले में 19 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें कई भारतीय नागरिक भी शामिल बताए जा रहे हैं.

पुलिस के मुताबिक, यह गैंग पिछले पांच महीनों से मेलबर्न के बड़े सुपरमार्केट्स को निशाना बना रहा था. आरोपी दुकान से बेबी फ़ॉर्मूला, दवाइयां, विटामिन, स्किनकेयर प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिक टूथब्रश और रोज़मर्रा का सामान बड़ी मात्रा में चोरी कर लेते थे. बाद में इन सामानों को अवैध तरीके से बेचकर मोटा मुनाफा कमाते थे.

इस पूरे अभियान को "ऑपरेशन सुपरनोवा" नाम दिया गया था, जिसकी अगुआई बॉक्स हिल डिवीजनल रिस्पॉन्स यूनिट ने की. पुलिस के मुताबिक, ये कोई साधारण चोरी नहीं थी, बल्कि एक संगठित आपराधिक सिंडिकेट था, जो नेटवर्क बनाकर काम कर रहा था. 

विक्टोरिया पुलिस की डिटेक्टिव एक्टिंग इंस्पेक्टर रैचेल चियावरेला ने बताया कि यह हाल के समय की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक है. हमारी चेतावनी साफ है अगर आप हमारे रिटेल सेक्टर को निशाना बनाएंगे, तो हम आपको निशाना बनाएंगे.

गिरफ्तार किए गए लोगों पर लाखों डॉलर की चोरी का केस दर्ज किया गया है. पुलिस ने इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर फोर्स और कई बड़े रिटेलर्स के साथ मिलकर काम किया. जांचकर्ताओं ने लगातार निगरानी रखी और सही वक्त पर छापेमारी करके सिंडिकेट का पर्दाफाश कर दिया.

पुलिस का कहना है कि जांच अभी जारी है और आगे कई और गिरफ्तारियां हो सकती हैं. पुलिस ने आम लोगों से भी अपील की है कि अगर किसी को चोरी का सामान बेचने या ऐसे किसी नेटवर्क की जानकारी हो तो तुरंत क्राइम स्टॉपर्स पर सूचना दें.

विक्टोरिया में रिटेल चोरी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. पिछले एक साल में ही 41,000 से ज्यादा केस दर्ज दर्ज हो चुके हैं, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 38% ज्यादा है. पुलिस की इस कार्रवाई ने चोरों के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है, जिससे रिटेल कंपनियों को लाखों-करोड़ों का नुकसान हो रहा था.
 

