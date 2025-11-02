हज़ारों भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई लोगों के लिए शुक्रवार की रात संगीत और गर्व का पल होना था, लेकिन मेलबर्न के एएएमआई (AAMI Park) पार्क के बाहर अचानक हालात तनावपूर्ण हो गए. भारत में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन सिख फॉर जस्टिस के समर्थक कॉन्सर्ट स्थल के बाहर पहुंच गए. उन्होंने ज़ोर-ज़ोर से नारेबाज़ी की और दिलजीत दोसांझ के शो को बंद कराने की धमकी दी. म्‍यूजिक कंसर्ट के लिए पहुंच रहे कई लोग ये हंगामा देख, घबरा गए.

इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि ये लोग लाउडस्पीकर पर गालियां दे रहे थे और कॉन्सर्ट में पहुंचे सिख फैंस को गद्दार कह रहे थे. मेलबर्न की सिख कम्युनिटी से इससे नाराज़ है. स्टेडियम के बाहर एक फ्लैश मॉब डांस प्लान किया गया था, लेकिन वो भी कैंसल करना पड़ा.

कई लोग पुलिस ने भी नाराज़ दिखे. दरअसल, सिख फॉर जस्टिस ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो 1 नवंबर के कॉन्सर्ट को शटडाउन के ज़रिए रोकेंगे, क्योंकि ये तारीख कथित तौर पर सिख जनसंहार स्मृति माह से जुड़ी है. इस संगठन ने दिलजीत दोसांझ पर सिख पीड़ितों के साथ गद्दारी का आरोप लगाया था, क्योंकि उन्होंने अभिनेता अमिताभ बच्चन को सम्मान दिया था.

ऐसे शुरू हुआ पूरा विवाद

मशहूर गायक-अभिनेता दिलजीत दोसांझ को हाल ही में खालिस्तानी समर्थकों से धमकी मिली थी. इसके बाद भी उन्होंने दोहराया कि वह हर परिस्थिति में प्रेम और एकता का संदेश फैलाते रहेंगे. अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर दिलजीत दोसांझ ने ब्रिस्बेन में अपने हालिया कॉन्सर्ट का एक वीडियो शेयर किया. इस क्लिप में दिलजीत ने एकता और प्रेम के बारे में बात की. उन्होंने कहा कि लोगों को हमेशा प्रेम की बात करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि उनके लिए पूरी धरती एक है. दरअसल, यह विवाद तब शुरू हुआ जब दिलजीत दोसांझ ने केबीसी के सेट पर अमिताभ बच्चन के पैर छुए. इसे संगठन ने आपत्तिजनक बताया. उन्होंने इसे 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों का अपमान बताते हुए दिलजीत दोसांझ के खिलाफ चेतावनी जारी की.