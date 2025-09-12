विज्ञापन
वाशिंग मशीन पर विवाद, अमेरिका में भारतीय शख्स का सिर धड़ से किया अलग, बीवी-बेटे के सामने बेरहमी से कत्ल

US Crime: पुलिस के अनुसार मूल रूप से कर्नाटक के रहने वाले चंद्र मौली "बॉब" नागमल्लैया की उनके सहकर्मी योरडानिस कोबोस-मार्टिनेज ने एक टूटी हुई वॉशिंग मशीन पर विवाद के बाद हत्या कर दी.

हत्या के आरोपी की पहचान योरडानिस कोबोस-मार्टिनेज (बाएं) के रूप में की गई
  • टेक्सास के डलास में कर्नाटक के चंद्र मौली नागमल्लैया की गंडासे से हत्या, सहकर्मी कोबोस-मार्टिनेज ही आरोपी
  • विवाद टूटी वॉशिंग मशीन को लेकर हुआ था, जिससे कोबोस-मार्टिनेज क्रोधित होकर नागमल्लैया पर हमला कर दिया.
  • हत्या के वक्त नागमल्लैया की पत्नी और 18 वर्षीय बेटा मौजूद थे, जिन्होंने उसकी रक्षा की कोशिश की थी.
अमेरिका के टेक्सास में 50 साल के एक भारतीय मोटल मैनेजर की उसकी पत्नी और बेटे के सामने ही हत्या कर दी गई. गंडासे से मारकर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया. हत्याकांड को अंजाम देने वाला आरोपी मृतक  चंद्र मौली नागमल्लैया के साथ ही काम करता था और उसका आपराधिक रिकॉर्ड था. न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने कहा कि दोनों के बीच वॉशिंग मशीन को लेकर विवाद हुआ था और उसी विवाद के आगे बढ़ने पर उसने मैनेजर की हत्या कर दी. हत्या के उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

आखिर हुआ क्या?

यह घटना बुधवार, 10 सितंबर (स्थानीय समयानुसार) सुबह के वक्त डलास के डाउनटाउन सुइट्स मोटल में हुई. डलास पुलिस विभाग के अनुसार, मूल रूप से कर्नाटक के रहने वाले चंद्र मौली नागमल्लैया उर्फ बॉब की उनके सहकर्मी योरडानिस कोबोस-मार्टिनेज ने एक टूटी हुई वॉशिंग मशीन पर विवाद के बाद हत्या कर दी.

37 साल के कोबोस-मार्टिनेज कथित तौर पर उस समय क्रोधित हो गए जब नागमल्लैया ने उससे सीधे बात करने के बजाय किसी अन्य व्यक्ति से उनके निर्देशों का अनुवाद (ट्रांसलेट) करने के लिए कहा. सर्विलांस फुटेज (CCTV) में कोबोस-मार्टिनेज को गंडासा निकालते और नागमल्लैया पर हमला करते हुए देखा गया है.

हमले के बाद नागमल्लैया मोटल ऑफिस की ओर भागा जहां उसकी पत्नी और 18 साल का बेटा मौजूद थे. लेकिन संदिग्ध ने फिर भी उसका पीछा किया और दोनों के रोकने की कोशिशों के बावजूद हमला किया.

भारतीय वाणिज्य दूतावास ने नागमल्लैया की "दुखद" मौत पर शोक व्यक्त किया और कहा कि उन्हें उनके वर्कप्लेस पर "क्रूरतापूर्वक मार दिया गया".

कोबोस-मार्टिन पर टेक्सास के शहर ह्यूस्टन में आपराधिक रिकॉर्ड है, जिसमें गाड़ी चोरी और हमले के लिए गिरफ्तारी भी शामिल है. उसे अब गिरफ्तारी के बाद बिना बॉन्ड के रखा जा रहा है. दोषी पाए जाने पर उसे बिना पैरोल के आजीवन कारावास या मौत की सजा का सामना करना पड़ सकता है.

नागमल्लैया को सब कर रहे याद

दोस्तों और परिवार में नागमल्लैया को बॉब के नाम से जाना जाता था. जानने वाले उन्हें एक प्यारे पति, समर्पित पिता और दयालु आत्मा के रूप में याद कर रहे हैं जिन्होंने अपने जानने वाले सभी लोगों के जीवन को प्रभावित किया.

दोस्तों ने कहा, "यह अकल्पनीय त्रासदी न केवल अचानक थी बल्कि बहुत दर्दनाक थी.. बॉब की जान उसकी पत्नी और बेटे के सामने हुए एक क्रूर हमले में ली गई थी, जिन्होंने बहादुरी से उसकी रक्षा करने की कोशिश की थी. इस घटना की चौंकाने वाली प्रकृति ने हमारे समुदाय को हिलाकर रख दिया है." 

दोस्त, परिवार और स्थानीय भारतीय समुदाय उनके परिवार का समर्थन करने के लिए एक साथ आ रहे हैं. अंतिम संस्कार के खर्च, तत्काल रहने की लागत और उनके बेटे की कॉलेज की शिक्षा को कवर करने में मदद के लिए एक फंडरेजर स्थापित किया गया है. नागमल्लैया की अंतिम संस्कार शनिवार को किया जाएगा.

US Crime, Indian Killed In US, Indian Immigrant To US
