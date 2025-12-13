नेपाल में भारतीय राजदूत की तबीयत बिगड़ी, ट्रेकिंग करते हुए बेहोश, एयरलिफ्ट कर पहुंचाया गया अस्पताल

नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव की तबीयत अचानक खराब हो गई. उन्हें हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करके अस्पताल पहुंचाना पड़ा. पहाड़ों पर ट्रेकिंग करने गए थे, उसी दौरान अचानक बेहोश हो गए. उन्हें नेपाल आर्मी के हेलीकॉप्टर से काठमांडू के अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फिलहाल उनकी हालत स्थित बताई जा रही है.

चंपादेवी पहाड़ी पर हाइकिंग के लिए गए थे

उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक, राजदूत नवीन श्रीवास्तव चंपादेवी इलाके में ट्रेकिंग पर गए थे. यह ट्रेक स्थानीय लोगों और पर्यटकों के बीच काफी प्रसिद्ध है. पहाड़ी पर श्रीवास्तव की तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश हो गए. उनके साथियों ने तुरंत इमरजेंसी अलर्ट भेजा, जिसके बाद नेपाल प्रशासन ने तुरंत एक इमरजेंसी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और राजदूत को नेपाल आर्मी के हेलीकॉप्टर से निकालकर काठमांडू के ग्रांड इंटरनेशनल हॉस्पटल में भर्ती कराया गया.

तबीयत बिगड़ने की क्या रही वजह?

शुरुआती जानकारी के अनुसार, ऐसा लगता है कि उन्हें ऊंचाई की वजह से दिक्कत हुई थी. चम्पादेवी पहाड़ी समुद्र तल से करीब 2,200 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर है. रेस्क्यू में शामिल एक अधिकारी ने बताया कि जो लोग ऊंचाई के आदी नहीं होते, उन्हें अक्सर ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है.

अब कैसी है राजदूत की स्थिति?

भारतीय दूतावास के सूत्रों ने पुष्टि की है कि राजदूत नवीन श्रीवास्तव अब होश में हैं और उनकी स्थिति स्थिर है. डॉक्टरों ने उन्हें निगरानी में रखा है और एहतियात के तौर पर उनके कई मेडिकल टेस्ट किए जा रहे हैं. काठमांडू के राजनयिक और सरकारी हलकों ने राजदूत की रिकवरी पर राहत व्यक्त की है और नेपाल की इमरजेंसी सेवाओं की सराहना की है.

भारतीय दूतावास नेपाल के प्रशासन और अस्पताल के साथ समन्वय बनाकर काम कर रहा है. इस बारे में खबर लिखे जाने तक भारत सरकार या भारतीय दूतावास की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ था.

