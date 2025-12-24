विज्ञापन
बुलडोजर से गिराई भगवान विष्णु की 100 फीट ऊंची प्रतिमा? दो देशों की दुश्मनी में किसने किया पाप, VIDEO सामने आया

न्यूज एजेंसी एएफपी ने AI-डिटेक्शन टूल का उपयोग करके इस फुटेज का विश्लेषण किया. इसमें वीडियो में AI हेरफेर का कोई संकेत नहीं मिला.

बुलडोजर से गिराई भगवान विष्णु की 100 फीट ऊंची प्रतिमा? दो देशों की दुश्मनी में किसने किया पाप, VIDEO सामने आया
बुलडोजर से गिराई गई भगवान विष्णु की 100 फीट ऊंची प्रतिमा (स्क्रीन शॉट)
  • थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद में भगवान विष्णु की मूर्ति को बुलडोजर से तोड़ने का आरोप लगा है
  • विवादित मूर्ति कंबोडिया के भीतर लगभग सौ मीटर दूर स्थित थी और 2014 में स्थापित की गई थी
  • दोनों देशों के बीच सीमा संघर्ष में अब तक चालीस से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और लाखों विस्थापित हुए हैं
सुलह की तमाम कोशिशों के बावजूद थाईलैंड और कंबोडिया के बीच बार-बार बॉर्डर पर झड़प हो जा रही है. इस सैन्य संघर्ष में एक निराशाजनक पहले यह भी है कि जमीन जीतने की सनक में लोगों की मान्यताओं, उनके विश्वासों का भी सम्मान नहीं किया जा रहा. भगवानों की मुर्तियां तोड़ी जा रही हैं. न्यूज एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार दो सप्ताह से अधिक समय तक चले सैन्य संघर्ष के बाद एक कंबोडियाई अधिकारी ने थाईलैंड पर विवादित सीमा क्षेत्र में हिंदू भगवान विष्णु की मूर्ति को बुलडोजर लगाकर तोड़ने का आरोप लगाया है.

रिपोर्ट के अनुसार बॉर्डर से लगे प्रीह विहियर प्रांत के एक सरकारी प्रवक्ता किम चानपन्हा ने कहा कि यह विशाल मुर्ती कंबोडिया के अंदर थी. उन्होंने कहा कि 2014 में बनी विष्णु प्रतिमा को सोमवार को गिराया गया. यह स्थान थाईलैंड की सीमा से लगभग 100 मीटर दूर है. एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार गूगल मैप सर्च से पता चला कि मूर्ति का स्थान बॉर्डर लाइन से लगभग 400 मीटर दूर था.

चानपन्हा ने कहा, "हम बौद्ध और हिंदू अनुयायियों द्वारा पूजे जाने वाले प्राचीन मंदिरों और मूर्तियों के विनाश की निंदा करते हैं."

वायरल वीडियो में क्या दिखा?

बैक-हो लोडर (एक तरह का बुलडोजर) का उपयोग करके भगवान विष्णु की मूर्ति को ध्वस्त करने वाले वीडियो सोमवार को थाईलैंड के सोशल मीडिया पेजों और स्थानीय मीडिया में चलाए गए. एएफपी ने AI-डिटेक्शन टूल का उपयोग करके इस फुटेज का विश्लेषण किया. इसमें वीडियो में AI हेरफेर का कोई संकेत नहीं मिला. साथ ही एएफपी ने मूर्ति के लोकेशन की भी स्वतंत्र रूप से पुष्टि की है.

रिपोर्ट के अनुसार थाईलैंड की सेना के प्रवक्ता ने इस मामले पर टिप्पणी के अनुरोध का जवाब नहीं दिया है. वहीं बैंकॉक में भारतीय दूतावास के एक मीडिया प्रतिनिधि ने एएफपी को बताया कि नई दिल्ली ने अभी तक घटना के संबंध में कोई प्रतिक्रिया जारी नहीं की है.

अब तक 40 से अधिक की मौत

दोनों देशों का लंबे समय से चला आ रहा सीमा संघर्ष इस महीने फिर से शुरू हो गया, जिसमें 40 से अधिक लोग मारे गए और लगभग दस लाख लोग विस्थापित हुए. दोनों देश ने फिर से लड़ाई भड़काने के लिए दूसरे को दोषी ठहराया है और नागरिकों पर हमलों का आरोप लगाया है. कंबोडिया ने भी बार-बार आरोप लगाया है कि थाईलैंड की सेना ने संघर्ष के दौरान बॉर्डर पर मौजूद मंदिर के खंडहरों को नुकसान पहुंचाया है. वहीं बैंकॉक का कहना है कि वह पुरानी पत्थर की संरचनाओं पर सैनिकों को तैनात कर रहा था.

दोनों के बीच यह संघर्ष उनकी 800 किलोमीटर लंबी सीमा के सीमांकन और उसके आसपास मौजूद स्थित प्राचीन मंदिर के खंडहरों को लेकर क्षेत्रीय विवाद से उपजा है.

