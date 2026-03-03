Holi 2026 : दुनिया के ये 10 अनोखे त्योहार, जहां होली की तरह मचता है जबरदस्त हुड़दंग, ये रही लिस्ट

Holi like Festival around world : भारत में जब रंगों की बात आती है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले होली का नाम आता है. रंगों से सराबोर चेहरा, भांग की मस्ती और अपनों के साथ हंसी-मजाक, यही तो होली की असली पहचान है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में और भी कई देश हैं जहा होली जैसी ही मौज-मस्ती वाले फेस्टिवल मनाए जाते हैं? अगर नहीं तो आइए जानते हैं दुनिया के उन टॉप 10 त्योहारों के बारे में जो बिल्कुल हमारी होली की याद दिलाते हैं.

होली जैसे टॉप 10 फेस्टिवल

थाईलैंड में नए साल के मौके पर सोंगक्रान मनाया जाता है. हमारी होली में जैसे पानी की बौछारें चलती हैं, वैसे ही यहां लोग सड़कों पर उतरकर एक-दूसरे पर पानी डालते हैं. बड़े-बड़े वाटर गन और बाल्टियों से लोग एक-दूसरे को सराबोर कर देते हैं.

स्पेन के बुनोल शहर में लोग रंगों की जगह टमाटर से होली खेलते हैं. हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं और एक-दूसरे पर पके हुए टमाटर फेंकते हैं.

अगर आपको कीचड़ में सानना पसंद है, तो यह त्योहार आपके लिए है. यहां लोग रंगों की जगह मिनरल से भरपूर मिट्टी में कुश्ती लड़ते हैं और एक-दूसरे को कीचड़ से सराबोर कर देते हैं.

इटली के इवरिया शहर में लोग टमाटर नहीं, बल्कि संतरे एक-दूसरे पर मारते हैं. यहां लोग अलग-अलग टीमों में बंट जाते हैं और फिर शुरू होता है संतरों का मुकाबला.

यहां रंगों की जगह रंगीन आटे का इस्तेमाल होता है. लोग पुराने कपड़े पहनकर सड़कों पर निकलते हैं और एक-दूसरे पर आटा फेंकते हैं. शाम तक पूरा शहर रंगीन आटे से पट जाता है.

यहां लोग सफेद कपड़े पहनकर आते हैं और फिर शुरू होता है एक-दूसरे पर रेड वाइन डालने का सिलसिला. जब तक सबके सफेद कपड़े पूरी तरह से बैंगनी नहीं हो जाते, तब तक यह मस्ती जारी रहती है.

ऑस्ट्रेलिया के चिंचिला शहर में लोग तरबूजों के साथ होली खेलते हैं. लोग तरबूज पर स्कीइंग करते हैं और एक-दूसरे पर तरबूज फेंकते हैं.