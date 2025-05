‘कश्मीर हमले का जवाब’, ‘युद्ध की आशंका’… भारत के एयरस्ट्राइक पर दुनिया के अखबारों ने क्या छापा? 

द गार्डियन ने ‘भारत के मिसाइल हमले में 8 की मौत; पाकिस्तान ने कहा भारत के 5 लड़ाकू विमान मार गिराए' (India missile attack kills eight; Pakistan says five Indian fighter jets shot down) की हेडलाइन के साथ लाइव ब्लॉग चलाया है.

इजरायल के अखबार ‘टाइम्स ऑफ इजरायल' ने ‘कश्मीर हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तानी क्षेत्र में मिसाइलें दागीं, 8 लोग मारे गए' (India fires missiles into Pakistani territory in response to Kashmir attack, killing 8) की हेडलाइन के साथ लाइव ब्लॉग चलाया है.

कतर से ऑपरेट करने वाले अलजजीरा अखबार ने ‘भारत ने पाकिस्तान, पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर पर हमला किया' (India strikes Pakistan, Pakistan-administered Kashmir) की हेडलाइन के साथ लाइव ब्लॉग चलाया है.