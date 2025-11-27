इमरान खान जिंदा हैं? क्यों चुप्पी साधे हैं मुनीर और शहबाज, नवाज ने किसे बताया क्रिमिनल

पाकिस्तान में आजकल सियासी भूचाल आ रखा है. यहां यह अफवाह तेजी से फैल रही है कि पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की जेल में मौत हो गई है. इमरान खान और उनकी पार्टी PTI के समर्थक जेल के बाहर डेरा डालने लगे हैं. इन अफवाहों के बीच ही इमरान खान की तीन बहनों ने दावा किया है कि जेल में बंद भाई से मुलाकात की मांग करने पर पुलिस ने उन पर "क्रूरतापूर्वक हमला" किया. यह सियाही सरगर्मी काफी नहीं थी कि अब PML-N पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कुछ ऐसा बोल दिया है जो एक तरह से पूरी पाकिस्तान की जनता को गाली है.

नवाज शरीफ ने बुधवार को इमरान खान को सत्ता में लाने वालों के लिए जवाबदेही तय करने की बात कि और कहा कि जिन्होंने इमरान खान को सत्ता में लाने का काम किया, वो खुद इमरान से बड़े क्रिमिनल हैं. डॉन की रिपोर्ट के अनुसार PML-N पार्टी के सुप्रीमो ने नवनिर्वाचित विधायकों से बात करते हुए कहा, "इमरान खान एकमात्र अपराधी नहीं था; उसे सत्ता में लाने वाले बड़े अपराधी थे और उन्हें पूरी तरह से जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए."

अब कमाल की बात है कि पाकिस्तान चुनाव आयोग के आंकड़ें ही बताते हैं कि 2018 के चुनाव में इमरान खान की पार्टी PTI ही पाकिस्तान की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में उभरी थी. PTI ने 270 नेशनल असेंबली सीटों में से 115 सीटों पर जीत हासिल की थी.

अब या तो जनता ने ही इमरान खान को अपना वजीरे आजम चुना था या फिर पाकिस्तान में सबकुछ सेना ही कंट्रोल करती है, वो मनपसंद नेता को पीएम बनाती है. यानी नवाज शरीफ ने क्रिमिनल या तो पाकिस्तान की जनता को कहा है या फिर अपनी सेना को.

वैसे पीएम इमरान के चुनाव के बाद संसद में एक सत्र के दौरान, तब के PML-N नेता शहबाज (मौजूदा पीएम) ने 25 जुलाई के चुनावों में धांधली के आरोप लगाए थे. उन्होंने आरोप लगाया कि 16 लाख वोट खारिज कर दिए गए. साथ ही देश भर में गटरों और सड़कों पर मिले मतपत्रों पर सवाल उठाया.