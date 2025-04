ईरान से डील, टैरिफ पर चर्चा और चीन से नाराजगी... ट्रंप-नेतन्याहू की मुलाकात में क्या हुई बात

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान कहा कि वे व्हाइट हाउस में आमंत्रित होने के लिए आभारी हैं. उन्होंने ट्रंप को एक सच्चे सहयोगी के रूप में सराहा जो अपने वादों को पूरा करते हैं. नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल और अमेरिका के बीच व्यापार घाटे को जल्द ही समाप्त किया जाएगा. इसके अलावा, दोनों देश व्यापार बाधाओं को भी दूर करने की योजना बना रहे हैं. नेतन्याहू का मानना है कि इजरायल अन्य देशों के लिए एक मॉडल के रूप में काम कर सकता है जो इसी तरह के कदम उठाना चाहते हैं.

चीन को ट्रंप की चेतावनी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान कहा कि वे व्यापारिक सौदों पर फिर से बातचीत करने के इच्छुक हैं. उनका उद्देश्य निष्पक्ष सौदे करना है, जिसमें कुछ मामलों में पर्याप्त टैरिफ शामिल हो सकते हैं. ट्रंप ने चीन के साथ व्यापारिक संबंधों पर भी चर्चा की, जहां उन्होंने 34% अधिक टैरिफ लगाने का आरोप लगाया. ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर चीन ने टैरिफ नहीं हटाया, तो वे और अधिक टैरिफ लगा सकते हैं.

