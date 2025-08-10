विज्ञापन
32 minutes ago
नई दिल्ली:

दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार से एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो गया है. इसके बाद शनिवार को भी दिनभर रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी रहा, जिससे लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ा. वहीं दूसरी ओर बारिश के कारण एक बार फिर यमुना नदी का जल स्तर बढ़ रहा है. ऐसे में निचले इलाकों में रह रहे लोगों के लिए चिंता बढ़ती जा रही है. मौसम विभाग के मुताबिक 12 अगस्त तक इसी तरह से बारिश का दौर दिल्ली-एनसीआर में जारी रह सकता है. वहीं बिहार की बात करें तो वहां भी कई इलाकों में बाढ़ चिंता का विषय बनी हुई है. बिहार के मुंगरे के गांव दियारा में जल स्तर बढ़ने के कारण, लोग अपने घरों को छोड़ कर मुंगेर फोर्ट में आसरा लेने को मजबूर हो गए हैं. यहां आपको ये भी बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु के दौरे पर रहने वाले हैं. मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा साझा किए गए कार्यक्रम के अनुसार, अपनी लगभग चार घंटे की यात्रा के दौरान, पीएम मोदी तीन प्रमुख कार्यक्रमों में भाग लेंगे. देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे इस लाइव ब्लॉग के साथ बने रहें.

LIVE UPDATES:

Aug 10, 2025 06:53 (IST)
हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन और बाढ़ की वजह से 362 सड़कें बंद

हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों मौसम संबंधी घटनाओं की वजह से 362 सड़कें यातायात के लिए बंद कर दी गई हैं. अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी. राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (एसईओसी) के अनुसार इनमें से शनिवार को मंडी जिले में 220 और निकटवर्ती कुल्लू जिले में 91 सड़कें बंद की गईं.

