मिसाइल अटैक और जहाज पर फंसे थे 24 भारतीय नाविक... ओमान तट से यूं किया गया रेस्क्यू- VIDEO

- ओमान के तट के पास एक व्यापारी टैंकर पर मिसाइल हमला हुआ था, जिसपर 24 भारतीय नाविक फंसे हुए थे
- ये सभी भारतीय नेवी से बचाने की अपील कर रहे थे और अब इन सभी को समय रहते सुरक्षित बचा लिया गया है
- पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन भारत और ओमान की संयुक्त तेजी और तालमेल से संभव हो पाई
ईरान और इजरालय में जब सोमवार, 8 जून को लड़ाई चल रही थी तब समंदर में एक बड़ा खतरा सामने आ गया था. ओमान के तट के पास एक व्यापारी टैंकर पर मिसाइल हमला हुआ था, जिसपर 24 भारतीय नाविक फंसे हुए थे. वे सभी भारतीय नेवी से बचाने की अपील कर रहे थे. भारत की ओर से ठीक वही किया गया और उन्हें समय रहते सुरक्षित बचा लिया गया. यह पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन भारत और ओमान की संयुक्त तेजी और तालमेल से संभव हो पाई.
ऑपरेशन को भारत की ओर से भारतीय समुद्री बचाव समन्वय केंद्र (MRCC) मुंबई ने कॉर्डिनेट किया. MRCC ने दुनिया भर में भारतीय नाविकों की सुरक्षा और भलाई के प्रति अपनी मजबूत प्रतिबद्धता दिखाई और ओमान की एजेंसियों के साथ मिलकर एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया.
कैसे किया गया रेस्क्यू?
आधिकारिक जानकारी के अनुसार, सोमवार को लगभग दोपहर के 2:20 बजे MRCC मुंबई को सूचना मिली कि पलाऊ देश के झंडे वाले टैंकर “एमटी मैरिवेक्स” पर मिसाइल हमला हुआ है. यह जहाज ओमान के मसीराह के पास खड़ा था. जहाज पर कुल 24 लोग थे और सभी भारतीय नागरिक थे. यह जानकारी जहाज पर मौजूद एक चालक दल के सदस्य के रिश्तेदार ने MRCC मुंबई को दी.
Swift response by #MRCC #Mumbai following missile attack on MT Marivex in #OmanSRR.— Indian Coast Guard (@IndiaCoastGuard) June 9, 2026
On receiving information, MRCC Mumbai immediately coordinated with OMSC Oman, ensuring the safe rescue of 24 #Indian crew by #Oman Navy helicopters.@IndiaCoastGuard remains steadfast in its… pic.twitter.com/ULDjzgEK4g
स्थिति की गंभीरता को समझते हुए MRCC मुंबई ने तुरंत ओमान समुद्री खोज और बचाव केंद्र (OMSC) से संपर्क किया और उनसे अनुरोध किया कि वे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन की जिम्मेदारी संभालें और तुरंत मदद शुरू करें. इसके बाद ओमान के OMSC ने तेजी से कार्रवाई की. उन्होंने पास के एक जहाज को मोड़ दिया और दो बचाव हेलीकॉप्टर घटनास्थल पर भेजे.
लगभग शाम के 5 बजे OMSC ओमान ने पुष्टि की कि सभी 24 भारतीय नाविकों को ओमान नौसेना के हेलीकॉप्टरों द्वारा सुरक्षित बचा लिया गया है. सभी लोग सुरक्षित हैं और किसी के घायल होने या जान जाने की खबर नहीं है. जहाज अभी भी ओमान के मसीराह के पास खड़ा है.
इस सफल ऑपरेशन से यह साफ हुआ कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री सहयोग कितना प्रभावी हो सकता है और कैसे अलग-अलग देशों की एजेंसियां मिलकर जानें बचा सकती हैं. इंडियन कोस्ट गार्ड ने यह भी दोहराया गया कि यह बल हर हाल में, कहीं भी संकट हो, भारतीय नाविकों की मदद के लिए तैयार रहता है.
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