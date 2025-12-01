विज्ञापन
विशेष लिंक

सब खाक! आग में जली हांगकांग बिल्डिंगों के अंदर कुछ भी नहीं बचा, देखिए तस्वीरें

Hong Kong tower fire: हांगकांग में 2,000 अपार्टमेंट वाली आठ इमारतों में लगी आग 40 घंटों के बाद बुझी. अबतक 146 मौतों की पुष्टि, मृतकों की संख्या अभी और बढ़ सकती है.

Read Time: 3 mins
Share
सब खाक! आग में जली हांगकांग बिल्डिंगों के अंदर कुछ भी नहीं बचा, देखिए तस्वीरें
Hong Kong tower fire: हांगकांग में 7 ऊंची इमारतों में लगी थी भीषण आग
  • हांगकांग की आठ ऊंची आवासीय इमारतों में लगी आग ने 146 लोगों की जान ले ली, यह 1980 के बाद सबसे घातक इमारत आग है
  • पुलिस और आपदा पीड़ित पहचान यूनिट के अधिकारी जले हुए फ्लैटों में शवों की तलाश कर रहे हैं जो चुनौतीपूर्ण है
  • अभी तक 54 शवों की पहचान नहीं हो पाई है, लगभग 40 लापता लोगों की तलाश जारी है जिससे मृतकों की संख्या बढ़ सकती है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

टूटी खिड़की के फ्रेम के बीच एक जला हुआ एयर कंडीशनर (AC) रखा हुआ है. दीवारें, जो कभी पीले रंग की थीं, अब वे धुएं के निशानों के साथ, भयावह आग की गवाह के रूप में खड़ी हैं. जमीन पर आग ने अपने सबूत छोड़ रखे हैं - मलबा, राख, जली हुई लकड़ी- लोहे और हजारों लोगों की जली यादें. हांगकांग में बुधवार, 26 नवंबर दोपहर को एक अपार्टमेंट की इमारत की पहली मंजिल पर छोटी सी चिंगारी से शुरू हुई आग ने विकराल रूप दिखाया. बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स की आठ ऊंची इमारतों में से सात को अपनी चपेट में ले लिया. हर इमारत 32 मंजिला टावर थीं.

हांगकांग की इन इमारतों में लगी आग ने अब तक 146 लोगों की जान ले ली है. इसे 1980 के बाद से दुनिया की सबसे घातक आवासीय इमारत में लगी आग कहा जा रहा है. हांगकांग पुलिस फ्लैटों, सीढ़ियों, हॉलवे और छतों में शवों की तलाश कर रही है. पुलिस ने कहा कि इमारत के क्षतिग्रस्त अंदरूनी हिस्से के कारण तलाश करना मुश्किल हो गया है.

पुलिस ने अब राख से भरी इमारतों के अंदर की पहली तस्वीर जारी की है. इसमें आपदा पीड़ित पहचान यूनिट के अधिकारी एक अपार्टमेंट ब्लॉक के अंदर काम करते दिख रहे हैं.

कर्मचारियों में से एक को सुरक्षात्मक गियर पहने हुए देखा जाता है. उसका मुंह मास्क से ढका हुआ है और आंखें चश्मे से ढकी हुई हैं. अपने सिर पर एक नीला हेलमेट है जिसके साथ टॉर्च लगी हुई है. कर्मचारी आग के मलबे के बीच खड़ा है और फावड़े का इस्तेमाल करके राख में खाक हो चुकी चीजों को देख रहा है.

Latest and Breaking News on NDTV

एक दूसरी तस्वीर में आग की भयावहता साफ नजर आ रही है. एक काली दीवार दिखाई दे रही है और प्लास्टर उखड़ रहा है. लाल चप्पलें, जो कभी घर के किसी मेंबर की थीं, तस्वीर में उभरकर सामने आ रही हैं. वह रूह कंपा रही है.

Latest and Breaking News on NDTV

एक तस्वीर में वांग फुक कोर्ट के जले हुए आवास ब्लॉकों में से एक के बाहर काम करते हुए फायरफाइटर दिख रहे हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

पीड़ित पहचान यूनिट के सैकड़ों पुलिस अधिकारी हाउसिंग ब्लॉक के बाहर कतार में खड़े दिखाई दे रहे हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

मृतकों के नाम फूल और मैसेज.. हांगकांग का दर्द दिख रहा है

हांगकांग आग के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने और फूल चढ़ाने के लिए रविवार को पूरे हांगकांग में शोक मनाने वालों की भीड़ जमा हुई. जमीन पर गुलदस्ते, सॉफ्ट टॉयज और आंखों में आंसुओं की कतारे हैं. लोग फूल चढ़ाने के लिए लाइन में लगे नजर आए.

Latest and Breaking News on NDTV

कई लोगों ने मृतकों के लिए लेटर लिखे और उन्हें बिल्डिंग ब्लॉक के खंभों पर चिपका दिया. एक मैसेज में लिखा था, "कभी नहीं भूलेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे."

Latest and Breaking News on NDTV

पुलिस ने कहा है कि बरामद किए गए 146 शवों में से 54 की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है. अधिकारी अभी भी लगभग 40 लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे जिनके लापता होने की सूचना है. यानी मृतकों का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है. आग में घायल हुए 14 लोग गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि अन्य चार की हालत गंभीर है.

यह भी पढ़ें: हांगकांग आग का सबक, नोएडा की 'आसमान छूती' सोसाइटियां हैं सुरक्षित? एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट में जानें सच्चाई

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Hong Kong, Hong Kong Fire, World News
Get App for Better Experience
Install Now