सब खाक! आग में जली हांगकांग बिल्डिंगों के अंदर कुछ भी नहीं बचा, देखिए तस्वीरें

टूटी खिड़की के फ्रेम के बीच एक जला हुआ एयर कंडीशनर (AC) रखा हुआ है. दीवारें, जो कभी पीले रंग की थीं, अब वे धुएं के निशानों के साथ, भयावह आग की गवाह के रूप में खड़ी हैं. जमीन पर आग ने अपने सबूत छोड़ रखे हैं - मलबा, राख, जली हुई लकड़ी- लोहे और हजारों लोगों की जली यादें. हांगकांग में बुधवार, 26 नवंबर दोपहर को एक अपार्टमेंट की इमारत की पहली मंजिल पर छोटी सी चिंगारी से शुरू हुई आग ने विकराल रूप दिखाया. बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स की आठ ऊंची इमारतों में से सात को अपनी चपेट में ले लिया. हर इमारत 32 मंजिला टावर थीं.

हांगकांग की इन इमारतों में लगी आग ने अब तक 146 लोगों की जान ले ली है. इसे 1980 के बाद से दुनिया की सबसे घातक आवासीय इमारत में लगी आग कहा जा रहा है. हांगकांग पुलिस फ्लैटों, सीढ़ियों, हॉलवे और छतों में शवों की तलाश कर रही है. पुलिस ने कहा कि इमारत के क्षतिग्रस्त अंदरूनी हिस्से के कारण तलाश करना मुश्किल हो गया है.

पुलिस ने अब राख से भरी इमारतों के अंदर की पहली तस्वीर जारी की है. इसमें आपदा पीड़ित पहचान यूनिट के अधिकारी एक अपार्टमेंट ब्लॉक के अंदर काम करते दिख रहे हैं.

कर्मचारियों में से एक को सुरक्षात्मक गियर पहने हुए देखा जाता है. उसका मुंह मास्क से ढका हुआ है और आंखें चश्मे से ढकी हुई हैं. अपने सिर पर एक नीला हेलमेट है जिसके साथ टॉर्च लगी हुई है. कर्मचारी आग के मलबे के बीच खड़ा है और फावड़े का इस्तेमाल करके राख में खाक हो चुकी चीजों को देख रहा है.

एक दूसरी तस्वीर में आग की भयावहता साफ नजर आ रही है. एक काली दीवार दिखाई दे रही है और प्लास्टर उखड़ रहा है. लाल चप्पलें, जो कभी घर के किसी मेंबर की थीं, तस्वीर में उभरकर सामने आ रही हैं. वह रूह कंपा रही है.

एक तस्वीर में वांग फुक कोर्ट के जले हुए आवास ब्लॉकों में से एक के बाहर काम करते हुए फायरफाइटर दिख रहे हैं.

पीड़ित पहचान यूनिट के सैकड़ों पुलिस अधिकारी हाउसिंग ब्लॉक के बाहर कतार में खड़े दिखाई दे रहे हैं.

मृतकों के नाम फूल और मैसेज.. हांगकांग का दर्द दिख रहा है

हांगकांग आग के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने और फूल चढ़ाने के लिए रविवार को पूरे हांगकांग में शोक मनाने वालों की भीड़ जमा हुई. जमीन पर गुलदस्ते, सॉफ्ट टॉयज और आंखों में आंसुओं की कतारे हैं. लोग फूल चढ़ाने के लिए लाइन में लगे नजर आए.

कई लोगों ने मृतकों के लिए लेटर लिखे और उन्हें बिल्डिंग ब्लॉक के खंभों पर चिपका दिया. एक मैसेज में लिखा था, "कभी नहीं भूलेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे."

पुलिस ने कहा है कि बरामद किए गए 146 शवों में से 54 की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है. अधिकारी अभी भी लगभग 40 लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे जिनके लापता होने की सूचना है. यानी मृतकों का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है. आग में घायल हुए 14 लोग गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि अन्य चार की हालत गंभीर है.

