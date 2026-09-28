एनडीटीवी का युवा समिट-2026 (NDTV YUVA 2026) आज मुंबई में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कई क्षेत्र के युवा दिग्गज जुटेंगे. एनडीटीवी युवा के मंच पर इस बार खेल जगत से इरफान पठान और साइना नेहवाल जैसे दिग्गज नजर आएंगे. महाराष्ट्र एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंढे भी युवा मंच पर आएंगे, जो कई बड़े रेस्तरां पर रेड मारकर चर्चा में हैं. युवा एक ऐसा मंच है, जहां देश के युवाओं से जुड़े मुद्दों, विचारों और सपनों पर खुलकर चर्चा होती है. इसमें खेल, मनोरंजन, बिजनेसमैन, तकनीक और राजनीति जैसे विभिन्न क्षेत्रों की जानी-मानी हस्तियां शामिल हो रही हैं. दरअसल, एनडीटीवी युवा महज युवाओं का सम्मेलन नहीं है, यह एक ऐसा मंच है जहां भारत के सबसे प्रतिभाशाली दिमाग, सबसे मुखर आवाजें और सबसे प्रेरणादायक बदलाव लाने वाले लोग एक साथ आकर अपने विचार रखते हैं. विचार नेतृत्व और युवा-केंद्रित संवाद की मजबूत विरासत के साथ, एनडीटीवी युवा एक ऐसे मंच के रूप में विकसित हो रहा है जो युवा भारत की धड़कन को देशभर के लोगों तक पहुंचाता है. युवा 2026 में राजनीति, मनोरंजन, उद्यमिता, जलवायु परिवर्तन, लैंगिक समानता, खेल, शिक्षा, सामाजिक न्याय, मानसिक स्वास्थ्य और डिजिटल एवं सोशल मीडिया के प्रभाव जैसे विभिन्न क्षेत्रों के महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डाला जाएगा..
NDTV Yuva Conclave LIVE
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Sep 28, 2026 12:43 (IST)
NDTV YUVA: मिर्जापुर द मूवी एक्ट्रेस श्वेता त्रिपाठी ने कंफर्म किया सीजन 4, कहा- लिखाई चालू है
एनडीटीवी युवा समिट 2026 का आगाज हो चुका है, जिसमें खेल जगत से लेकर बॉलीवुड के जाने माने सितारे नजर आ रहे हैं. वहीं एक्ट्रेस श्वेता त्रिपाठी भी इस इवेंट का हिस्सा बनीं, जो इन दिनों मिर्जापुर द मूवी को लेकर चर्चा में हैं.
NDTV YUVA 2026: जन्नत की जोया के बाद मिर्जापुर द मूवी की मुमताज बीबी के नाम से पहचानी जा रहीं सोनल चौहान, कहा-मिर्जापुर ने मुझे चुना है
NDTV YUVA 2026 में खेल जगत से इरफान पठान और साइना नेहवाल, महाराष्ट्र एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंढे और कई बॉलीवुड सितारे नजर आए, जिसमें एक्ट्रेस सोनल चौहान पहुंचीं. जन्नत के गाने से लेकर मिर्जापुर द मूवी तक का सफर तय करने वाली एक्ट्रेस सोनल चौहान ने अपने करियर के बारे में बात की.
NDTV YUVA 2026: जब नाम की वजह से मिलीं थीं गालियां... तुकाराम मुंढे ने सुनाया ट्रेनिंग के दिनों का दिलचस्प किस्सा
NDTV YUVA 2026 के मंच पर महाराष्ट्र FDA प्रमुख तुकाराम मुंढे ने बताया कि बार्शी में अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई के बाद उन्हें एक ऐसी चिट्ठी मिली, जो उनके नाम से शुरू होकर गालियों से भरी थी.
NDTV Yuva 2026: आजादी के बाद बदली स्वास्थ्य चुनौतियां, तुकाराम मुंढे ने बताई चिंता की वजह
NDTV Yuva 2026 : मुंबई में आज एनडीटीवी का युवा समिट-2026 (NDTV YUVA 2026) आयोजित किया जा रहा है, जिसमें IAS अधिकारी तुकाराम मुंढे ने पब्लिक हेल्थ सेक्टर से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी शेयर की. यहां जानते हैं इस बारे में-
मुझे किसी से डर नहीं लगता, किसी को किसी से नहीं डरना चाहिए-ये सिर्फ दिमाग में होता है- तुकाराम EXCLUSIVE
NDTV YUVA-2026 के मंच पर महाराष्ट्र के FDA प्रमुख तुकाराम मुंढे ने कहा कि उन्हें किसी से डर नहीं लगता और सरकारी अधिकारियों का सबसे बड़ा कर्तव्य जनता की समस्याओं का समाधान करना है.
NDTV YUVA 2026: एक्सपर्ट्स ने बताया क्यों AI कभी नहीं ले सकता आपकी जगह, दादी-दादा बॉट की कहानी भी दिलचस्प
"बिना नेट हाथ कांपने लगे!" NDTV युवा समिट 2026 में एआई एक्सपर्ट ईशान शर्मा ने बयान किया आज के GenZ का चौंकाने वाला सच. जानें NDTV YUVA 2026 में और क्या बोले एक्सपर्ट्स.
Dr. M ने NDTV YUVA मंच पर शेयर किया माइंडरीड का तरीका, बताया कैसे पढ़ लेते हैं लोगों का दिमाग
NDTV YUVA 2026 इवेंट में मशहूर मेंटलिस्ट दानिश शेख उर्फ Dr. M ने अपने अनोखे अंदाज से युवाओं को हैरान कर दिया. साथ ही उन्होंने मंच पर बताया कि वो कैसे माइंडरीड करते हैं, यहां जानते हैं-
NDTV YUVA 2026: 'हेल्दी' लिखा देखकर मत खरीदिए प्रोडक्ट, Food Pharmer ने बताया कैसे पहचानें सही खाना
NDTV YUVA 2026 के मंच पर मशहूर हेल्थ इंफ्लुएंसर रेवंत हिमातसिंका पैकेट और प्रोसेस्ड फूड्स को लेकर कुछ अहम जानकारियां शेयर की. यहां जानते हैं इस बारे में-
NDTV YUVA 2026: 'सिर छोड़कर पूरा शरीर टूटा है', 15 टांके, टूटी डिस्क और दर्जनों चोटें, फिर भी नहीं माने पठान
इरफान पठान ने NDTV YUVA 2026 मंच पर कहा कि मैं सच बताऊं. मेरा बच्चा नौ साल का है. उसे तेज गेंदबाज बनना था. मगर मैंने उसे खुद मना किया है कि भाई तू स्पिन डाल. क्योंकि उसका रिस्ट बहुत अच्छा है.
जेन जी को धर्म-जाति की नहीं मुद्दों की राजनीति पसंद है, NDTV YUVA 2026 में बोले रोहित पवार
मुंबई में आज आयोजित NDTV YUVA 2026 में एनसीपी सीपी के विधायक रोहित पवार ने कहा कि राजनीतिक दलों और नेताओं को Gen-Z की सोच को समझने की कोशिश करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि जेन जी मुद्दों पर आधारित राजनीति को महत्व देते हैं.
NDTV Yuva के मंच पर साइना नेहवाल का छलका दर्द, बताया सबसे मुश्किल दौर
NDTV Yuva के मंच पर पूर्व वर्ल्ड नंबर 1 साइना नेहवाल ने बताया है कि रिटायरमेंट का फ़ैसला वह नहीं लेना चाहती थीं, लेकिन खराब फ़ॉर्म से लंबे समय तक जूझने और कॉम्पिटिटिव बैडमिंटन से लंबे समय तक दूर रहने की वजह से उन्हें आख़िरकार यह फ़ैसला लेना पड़ा. साइना ने कहा कि वह लगभग दो साल से कॉम्पिटिटिव बैडमिंटन नहीं खेल रही थीं और यह मुश्किल फ़ैसला लेने से पहले उन्होंने अपने परिवार के साथ अपने भविष्य के बारे में बात की थी.
NDTV Yuva के मंच पर गोल्फर रिद्धिमा दिलावरी ने बताया अपना प्लान
गोल्फर रिद्धिमा दिलावरी ने सोमवार को मुंबई में एनडीटीवी युवा के मंच पर न सिर्फ गोल्फ से जुड़ी चुनौतियों पर बात की बल्कि उन्होंने बतौर गोल्फर मानसिक चुनौतियों के साथ साथ अपने अगले लक्ष्य के बारे में भी बताया. रिद्धिमा दिलावरी ने काफी कम उम्र में गोल्फ की दुनिया में कदम रखा और अपना एक नाम बनाया. रिद्धिमा ने 2018 में प्रोफेशनल गोल्फर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी.
NDTV Yuva 2026: सोशल मीडिया पर कैसा केंटेंट ज्यादा चलता है? कॉमेडी कंटेंट क्रिएटर अनुभवी यादव ने दिये टिप्स
एनडीटीवी का Yuva समिट (NDTV Yuva 2026) आज मुंबई में आयोजित किया जा रहा है. इस मंच पर खेल, मनोरंजन, बिजनेसमैन, तकनीक और राजनीति जैसे विभिन्न क्षेत्रों की जानी-मानी हस्तियां शामिल हो रही हैं. इसी बीच जानी-मानी कॉमेडी कंटेंट क्रिएटर अनुभवी यादव भी इस समिट में शामिल हुईं और उन्होंने सोशल मीडिया से जुड़ी कुछ जरूरी टिप्स दीं.
NDTV YUVA 2026: Gen Z बिना बोले कैसे समझें सामने वाले का व्यवहार, NDTV Yuva समिट में बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट ने बताई ट्रिक
एनडीटीवी का युवा समिट-2026 (NDTV YUVA 2026) आज मुंबई में आयोजित किया जा रहा है. एनडीटीवी युवा एक ऐसा मंच है, जहां देश के युवाओं से जुड़े मुद्दों, विचारों और सपनों पर खुलकर चर्चा की जा रही है. किसी से पहली बार मिलने पर क्या आप सिर्फ उसकी बातों पर ध्यान देते हैं. अगर हां, तो बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट कानन टांडी ने बताया कि आप सामने वाले के कई संकेत मिस कर सकते हैं. एक्सपर्ट ने Yuva समिट में बताया कि आंखों का संपर्क, मुस्कान, हैंडशेक, सिर हिलाना, शरीर और पैरों की दिशा जैसे छोटे-छोटे हाव-भाव बातचीत में कई संकेत दे सकते हैं.
आपको तय करना है अपनी लाइफ में AI का दायरा... निमाया फाउंडेशन की सह-संस्थापक सम्यक चक्रबर्ती
निमाया फाउंडेशन की सह-संस्थापक सम्यक चक्रबर्ती ने कहा कि आपको AI का अपनी लाइफ में दायरा तय करना है. AI की दुनिया बहुत बड़ी है, ये बहुत काम कर सकते हैं. लेकिन इसका फैसला आपको करना है कि आपको AI से क्या कराना है.
AI का सिर्फ फायदा नहीं नुकसान भी... ईशान शर्मा ने NDTV युवा के मंच पर बताया
युवा मंच पर AI Boom Vs Dhoom सेशन के दौरान AI टीचर ईशान शर्मा ने बताया कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लोगों को फायदा ही नहीं नुकसान भी हो रहा है. ईशान ने बताया कि उन्होंने अपने ऑफिस में कुछ लोगों बिना कंप्यूटर के रिपोर्ट बनाने के लिए कहा, तो शून्य हो गए. उनकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि कैसे और क्या करना है.
एनडीटीवी युवा में बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट कनान तांडी ने बताया कि किस इशारे का क्या मतलब
#NDTVYuva2026 | बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट और बिहेवियर कंसल्टेंट कनन टांडी (@kanantandi) और NDTV के अरुण सिंह और रंजना सिंह राठौर के बीच हुई यह खास बातचीत #NDTVYUVA | #NDTVYuva | @ranjanasingh95 | @TJhumroo pic.twitter.com/ZH7jD9nfgU— NDTV India (@ndtvindia) September 28, 2026
NDTV Yuva 2026 का हुआ आगाज, कुछ देर में अपनी बात रखेंगे तुकाराम
NDTV Yuva 2026 का आगाज हो गया है. युवा दिग्गजों के इस महाकुंभ में तुकाराम मुंढे, इरफान पठान, फातिमा शेख जैसे दिग्गज कुछ देर में अपनी बात रखेंगे.
इरफान पठान से लेकर फातिमा शेख तक... Yuva के मंच पर रखेंगे अपने विचार
एनडीटीवी युवा के मंच पर इस बार खेल जगत से इरफान पठान और साइना नेहवाल जैसे दिग्गज नजर आएंगे. फातिमा शेख, शोभिता धुलिपाला और श्वेता त्रिपाठी जैसे सितारे अपने विचार साझा करते हुए नजर आएंगे.
युवा न केवल कल के नेता, बल्कि आज के परिवर्तनकारी भी
एनडीटीवी युवा के मंच से एक संदेश दिया जाता है कि युवा न केवल कल के नेता हैं, बल्कि आज के परिवर्तनकारी भी हैं. इसलिए युवा के मंच पर युवाओं के विचारों को रखा और समझा जाता है.