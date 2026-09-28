एनडीटीवी का युवा समिट-2026 (NDTV YUVA 2026) आज मुंबई में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कई क्षेत्र के युवा दिग्‍गज जुटेंगे. एनडीटीवी युवा के मंच पर इस बार खेल जगत से इरफान पठान और साइना नेहवाल जैसे दिग्‍गज नजर आएंगे. महाराष्‍ट्र एफडीए कमिश्‍नर तुकाराम मुंढे भी युवा मंच पर आएंगे, जो कई बड़े रेस्‍तरां पर रेड मारकर चर्चा में हैं. युवा एक ऐसा मंच है, जहां देश के युवाओं से जुड़े मुद्दों, विचारों और सपनों पर खुलकर चर्चा होती है. इसमें खेल, मनोरंजन, बिजनेसमैन, तकनीक और राजनीति जैसे विभिन्न क्षेत्रों की जानी-मानी हस्तियां शामिल हो रही हैं. दरअसल, एनडीटीवी युवा महज युवाओं का सम्मेलन नहीं है, यह एक ऐसा मंच है जहां भारत के सबसे प्रतिभाशाली दिमाग, सबसे मुखर आवाजें और सबसे प्रेरणादायक बदलाव लाने वाले लोग एक साथ आकर अपने विचार रखते हैं. विचार नेतृत्व और युवा-केंद्रित संवाद की मजबूत विरासत के साथ, एनडीटीवी युवा एक ऐसे मंच के रूप में विकसित हो रहा है जो युवा भारत की धड़कन को देशभर के लोगों तक पहुंचाता है. युवा 2026 में राजनीति, मनोरंजन, उद्यमिता, जलवायु परिवर्तन, लैंगिक समानता, खेल, शिक्षा, सामाजिक न्याय, मानसिक स्वास्थ्य और डिजिटल एवं सोशल मीडिया के प्रभाव जैसे विभिन्न क्षेत्रों के महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डाला जाएगा..

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