कितनी संपत्ति छोड़ गए कुंवारे फैशन डिजाइनर अरमानी? जानें कौन बनेगा वारिस? मौत के बाद अटकलें तेज

मशहूर फैशन डिजाइनर जियोर्जियो अरमानी का 91 साल की उम्र में निधन हो गया. इस खबर के सामने आते ही ब्रांड अरमानी के फैंस के बीच मायूसी छा गई. जियोर्जियो अरमानी ने अपनी मेहनत और काबिलियत की दम पर लोगों के दिल और दिमाग में अपनी कंपनी की छाप छोड़ पाए. आज ये फैशन ब्रांड अमीरों की पहली पसंद बन चुका है.

मेडिकल की पढ़ाई छोड़ किया सेना में काम

फैशन डिजाइनर जियोर्जियो अरमानी कभी कॉलेज से ड्रॉपआउट थे. उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई छोड़कर, कुछ साल सेना में काम किया. लेकिन कहते हैं ना अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जुनून है, अपने सपनों को पूरा करने की होड़ है तो आप किसी भी हालत में अपने लक्ष्य को हासिल कर ही लेते हैं. ऐसा ही जियोर्जियो ने कर दिखाया. करियर की शुरुआत में जियोर्जियो अरमानी की जेब में कभी कुछ ही डॉलर हुआ करते थे, पर अब फोर्ब्स के मुताबिक वो 12.1 बिलियन डॉलर (करीब 10 लाख करोड़ रुपये) की संपत्ति के मालिक थे.

ब्रांड अरमानी को ऐसे मिली पहचान

ब्रांड अरमानी को पहचान हॉलिवुड से मिली, जब साल 1980 में एक्टर रिचर्ड गियर ने उनकी बनाई हुई ड्रेस पहनी. इस ड्रेस की चर्चा उस समय हर तरफ हो रही थी. एक्टर्स के बीच उनकी डिमांड बढ़ती ही चली गई.

ऐसे खड़ा किया अरमानी ग्रुप

जियोर्जियो के कारोबार की बात करें तो अरमानी ने अपना बिजनेस सिर्फ फैशन तक ही नहीं रखा, वो इसे अपने टैलेंट के दम पर लग्जरी होटल्स, म्यूजिक, परफ्यूम, स्पोर्ट्सवियर और रियल एस्टेट तक ले गए. इतना ही नहीं उनकी कंपनी अरमानी ने इटैलियन बास्केटबॉल क्लब ओलम्पिया मिलानो की टीम भी खरीदी.

नहीं है कोई संतान

जियोर्जियो अरमानी की निजी जिंदगी की बात करें तो उनकी कोई संतान नहीं है. लेकिन वो अपनी भतीजी रोबर्टा को बेहद प्यार करते थे. हालांकि अपने फिल्मी करियर के लिए रोबर्टा ने अरमानी ग्रुप में पब्लिक रिलेशन डायरेक्टर की जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया था.

संतान नहीं को कौन संभालेगा बिजनेस?

अब बात आती है कि जियोर्जियो अरमानी का बिजनेस आखिर कौन संभालेगा? रिपोर्ट्स के अनुसार अपने वारिस के बारे में उन्होंने पहले ही सोच लिया था. ऐसे में उनके कंपनी में भरोसे सहयोगी डेल'ऑरको या परिवार की मेंबर सिल्वाना अरमानी को अरमानी के बिजनेस की जिम्मेदारी दी जा सकती है.