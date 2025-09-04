विज्ञापन

जॉर्जियो अरमानी के निधन पर फैशन की दुनिया में शोक की लहर, इन बॉलीवुड सेलेब्स से रहा खास नाता

फैशन की दुनिया ने प्रसिद्ध इतालवी डिजाइनर जॉर्जियो अरमानी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है. 91 साल की उम्र में अरमानी का निधन हो गया.

Read Time: 3 mins
Share
जॉर्जियो अरमानी के निधन पर फैशन की दुनिया में शोक की लहर, इन बॉलीवुड सेलेब्स से रहा खास नाता
जॉर्जियो अरमानी का हुआ निधन
नई दिल्ली:

फैशन की दुनिया ने प्रसिद्ध इतालवी डिजाइनर जॉर्जियो अरमानी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है. 91 साल की उम्र में अरमानी का निधन हो गया. अरमानी ने सिर्फ एक फैशन साम्राज्य नहीं बनाया, बल्कि पूरे विश्व में सेलिब्रिटीज के बीच अपनी खास पहचान बनाई. भारत के कई स्टार्स के साथ अरमानी का गहरा रिश्ता था. कई सितारे उनकी डिज़ाइनों को रेड कार्पेट पर पहनते थे, तो कुछ उनके हुनर के बड़े प्रशंसक थे. ऐसे ही कुछ सितारों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं.

ऐश्वर्या राय बच्चन
भारत की मशहूर अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन अरमानी के सबसे करीबी सितारों में से एक हैं. कान्स फिल्म फेस्टिवल में अक्सर उन्हें अरमानी के गाउन में देखा गया. 2015 में अरमानी ने खुद उन्हें मिलान में अपनी फैशन हाउस की 40वीं सालगिरह के जश्न में आने का निमंत्रण दिया था.

सोनम कपूर आहूजा
फैशन की बोल्ड पसंद के लिए जानी जाने वाली सोनम कपूर का अरमानी के साथ लंबा नाता रहा है. उन्होंने पेरिस के अरमानी शो में फ्रंट रो में बैठकर ब्रांड का समर्थन किया. एक इंटरव्यू में सोनम ने कहा था, “श्री अरमानी एक जीवित लीजेंड हैं. उन्होंने ऐसा फैशन बनाया है जो सिर्फ दिखावा नहीं, बल्कि महिलाओं को ताकतवर महसूस कराता है.”

प्रियंका चोपड़ा जोनस
प्रियंका चोपड़ा ने अपने ग्लोबल फैशन सफर में अरमानी को कई बार चुना है. 2024 में रोम में हुए बुलेगारी इवेंट में वे एक चमचमाते हुए अरमानी गाउन में नजर आईं. हॉलीवुड की कई रेड कार्पेट्स पर भी उन्होंने अरमानी की सादगी और शाही चमक को अपनाया.

शाहिद कपूर
अरमानी सिर्फ अभिनेत्रियों का ही पसंदीदा ब्रांड नहीं था, अभिनेता शाहिद कपूर ने भी इस ब्रांड के खास मेन्सवियर को अपनाया. 2017 में उन्होंने ‘मेड टू मेजर' सेवा के तहत अरमानी का खास सूट बनवाया.

ईशा अंबानी
फैशन में अग्रणी भारत की बिजनेस वीमेन ईशा अंबानी ने भी अरमानी को अपने स्टाइल का हिस्सा बनाया है. 2024 में मुंबई में टिरा के प्रमुख लॉन्च पर उन्होंने अरमानी का खास सैटन सूट पहना, जो शाम की चर्चा का विषय बना. उनकी ड्रेसिंग स्टाइल में अरमानी का सरलता और ताकत का संगम नजर आता है.

आलिया भट्ट
78वें कान्स फिल्म फेस्टिवल में आलिया भट्ट ने अरमानी प्राइव के स्प्रिंग/समर 2025 कलेक्शन का जड़ित नेवी ब्लू गाउन पहना और सबका ध्यान अपनी ओर खींचा.

जॉर्जियो अरमानी का निधन फैशन की दुनिया के लिए एक बड़ी क्षति है, लेकिन उनकी डिज़ाइनों और स्टाइल की विरासत हमेशा याद रखी जाएगी. भारतीय सितारों के लिए अरमानी सिर्फ एक डिजाइनर नहीं, बल्कि स्टाइल और शालीनता का प्रतीक था.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Giorgio Armani, Giorgio Armani Death, Celebs Who Are Armani Brand, Aishwarya Rai Bachchan
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com