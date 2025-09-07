Priyanka Chopra ही नहीं आलिया भट्ट और सोनम कपूर भी Giorgio Armani के आउटफिट्स में आ चुकी हैं नजर, आप भी देखिए आइकॉनिक लुक्स

Fashion: लेजेंडरी इटैलियन फैशन डिजाइनर और बिलिनियर जॉर्जियो अरमानी (Giorgio Armani) का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है. देश-विदेश में जॉर्जियो अरमानी के डिजाइन्स को खूब पसंद किया जाता रहा है. अरमानी के डिजाइन मॉडर्न ऑडियंस का भी ध्यान खींचते हैं, वहीं मेन और वुमेन फैशन में हमेशा से सबसे एलिगेंट कहे जाते रहे हैं. यहां ऐसे ही कुछ बॉलीवुड सेलेब्स के लुक्स दिए जा रहे हैं जिनमें वे जॉर्जियो अरमानी के डिजाइनर आउटफिट्स पहने नजर आ रहे हैं. यहां देखिए ये आइकॉनिक लुक्स.

जॉर्जियो अरमानी के आउटफिट्स में बॉलीवुड सेलेब्स

सोनम कपूर (Sonam Kapoor) उन शुरुआती स्टार्स में से हैं जो जॉर्जियो अरमानी के डिजाइनर आउटफिट्स में नजर आए थे. सोनम किसी एक नहीं बल्कि कई मौकों पर अरमानी के कपड़ों में नजर आ चुकी हैं. अपने कितने ही फोटोशूट्स में भी सोनम अरमानी ड्रेस पहने दिखी थीं.

प्रियंका चोपड़ा रोम में हुए बुलगारी इवेंट में जॉर्जियो अपमानी का सुंदर सीक्विन गाउन पहने नजर आई थीं. इस ब्लैक कस्टम गाउन ने सभी की नजरें अपनी तरफ खींच ली थीं. प्लंजिंग नेकलाइन वाले इस गाउन को प्रियंका (Priyanka Chopra) ने डाइमंड जूलरी के साथ स्टाइल किया था.

आलिया भट्ट (Alia Bhatt) भी उन एक्ट्रेसेस की गिनती में आती हैं जो अरमानी के कपड़ों में फ्लॉन्ट करती दिखी थीं. आलिया ने इस स्कलप्टेड गाउन को हेड एक्सेसरी के साथ पहना था. इस स्ट्रैपलेस गाउन के साथ आलिया ने मिनिमल जूलरी कैरी की थी.

अरमानी के डिजाइनर कपड़ों में करीना कपूर खान भी कई बार दिख चुकी हैं. साल 2014 में IIFA अवॉर्ड्स में भी करीना ने अरमानी आउटफिट में शिरकत की थी. वहीं एक कैंपेन के फोटोशूट के लिए भी करीना ने अरमानी सूट चुना था. इस सूट की कमर पर अरमानी के लोगो वाली बेल्ट पूरे लुक को कई गुना ज्यादा स्टाइलिश बना रही थी.

मिलान में हुए अरमानी सिलोस एक्जीबिशन की ग्रैंड ओपनिंग में ऐश्वर्या राय बच्चन अरमानी के डिजाइनर सूट में नजर आई थीं. इस ब्लैक सूट को ऐश्वर्या ने बेहद ही खूबसूरती से कैरी किया था. ऐश्वर्या ने अपने मेकअप को शिम्मरी रखा था और न्यूड लिप कलर के साथ लुक पूरा किया था.