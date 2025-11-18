विज्ञापन
अमेरिका से बाहर निकाला गया गैंगस्टर लॉरेंस का भाई अनमोल बिश्नोई, ईमेल से दी जानकारी

अनमोल बिश्नोई का नाम अप्रैल में एक्टर सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग और 12 अक्टूबर को एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या में सामने आया था. एनआईए ने भी अनमोल बिश्नोई को मोस्ट वांटेड बताया था और उस पर 10 लाख रुपये के इनाम रखा है.

  • अमेरिका ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को देश से बाहर निकाल दिया है.
  • अनमोल बिश्नोई बाबा सिद्दीकी की हत्या की साजिश में शामिल प्रमुख आरोपी है, उस पर अमेरिका ने शिकंजा कसा है.
  • अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने बाबा सिद्दीकी के बेटे को इस कार्रवाई की जानकारी ईमेल से दी.
नई दिल्ली:

गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई पर अमेरिका में बड़ा शिकंजा कसा है. अनमोल के अमेरिका से प्रत्यर्पण की कोशिश में भारत सरकार लंबे समय से लगी हुई है. अनमोल बिश्नोई बाबा सिद्धीकी हत्या मामले का साजिशकर्ता है. इस बीच उसे लेकर बड़ी खबर सामने आई है. जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने अनमोल को देश से बाहर निकाल दिया है. इस बात की जानकारी खुद अमेरिका ने बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी को दी है.

अमेरिका ने अनमोल बिश्नोई को देश से निकाला

अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) ने NCP नेता और बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्धीकी को एक ईमेल के जरिए बताया कि उनके पिता की हत्या के साजिशकर्ता अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से निकाल दिया है. अमेरिका ने बताया की उन्होंने 11 नवंबर को ही अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से बाहर भगा दिया था.

बाबा सिद्दीकी की हत्या का साजिशकर्ता है अमनोल बिश्नोई

बता दें कि अनमोल बिश्नोई का नाम अप्रैल में एक्टर सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग और 12 अक्टूबर को एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या में सामने आया था. एनआईए ने भी अनमोल बिश्नोई को मोस्ट वांटेड बताया था और उस पर 10 लाख रुपये के इनाम रखा है. मुंबई पुलिस ने अनमोल बिश्नोई के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी कर रखा है.

लॉरेंस का छोटा भाई और राइट हैंड है अनमोल बिश्नोई

अनमोल बिश्नोई पर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के लिए हथियार मुहैया करवाने का भी आरोप है. अनमोल लॉरेंस का राइट हैंड माना जाता है. जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक, लॉरेंस के जेल में बंद होने के बाद से अनमोल अमेरिका से गैंग के सदस्यों को हत्या और वसूली के निर्देश देता था. अमेरिका से निकाले जाने के बाद वह कहां गया है, इस बता की अब तक कई जानकारी सामने नहीं आई है.

