प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कनाडा यात्रा पर कनाडा के पत्रकार डैनियल बोर्डमैन ने कहा कि खालिस्तान पर कार्रवाई और भारत के साथ व्यापार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. कनाडा का हर दूसरे देश के साथ व्यापार इसी बात से जुड़ा हुआ है. मान लीजिए कि आपके बंदरगाहों में एक अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठन है और आपके देश में रसद चला रहा है, जैसे खालिस्तानी ट्रक उद्योग के माध्यम से ड्रग्स चलाते हैं. उस स्थिति में, यह आर्थिक और व्यापार के लिहाज से एक वास्तविक समस्या है. अगर कनाडा विश्व मंच पर एक खिलाड़ी बनना चाहता है, तो हमें खालिस्तान के बारे में कुछ करने की जरूरत है क्योंकि ये लोग कनाडा के सामाजिक ताने-बाने को काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं और इसकी बड़ी आर्थिक कीमत भी चुकानी पड़ रही है. हमारे सिस्टम में उनकी भागीदारी उन देशों में हमारी विश्वसनीयता को कम करेगी जो हमारे साथ व्यापार करना चाहते हैं.

#WATCH | Calgary, Canada: On PM Narendra Modi's visit to Canada, Daniel Bordman, a Canadian journalist, says, "... The crackdown on Khalistan and trade with India are linked. Canada's trade with every other country is linked to the same thing. Suppose you have a transnational… pic.twitter.com/bXpDmMP5sY