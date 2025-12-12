IND vs SA: गंभीर के पीछे बैठे थे सैमसन, चेहरे पर छाई हुई थी मायूसी, तभी शुभमन गिल हुए गोल्डन डक पर आउट, ऐसा था रिएक्शन

Gautam Gambhir vs Shubman Gill Vs Sanju Samson: दूसरे टी-20 में भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका ने 51 रन से हरा दिया. 5 मैचों सीरीज अब 1-1 की बराबरी पर आ गई है. .बता दे ंकि दूसरे टी20 में भारत के उपकप्तान सूर्यकुमार यादव कोई खास कमाल नहीं कर पाए और गोल्डन डक का शिकार हुए. गिल को मार्को यान्सन ने अपनी बाहर जाती हुई खतरनाक गेंद पर स्लिप में कैच कराकर पवेलियन भेजा. जब गिल गोल्डन डक पर आउट हुए तो उस समय डग आउट में कोच गौतम गंभीर के पीछे संजू सैमसन भी बैठे हुए थे. ऐसे में जैसे ही गिल बिना खाता खोले आउट हुए तो गंभीर निराश हो गए तो वहीं, कोच के पीछे बैठे संजू के चेहरे पर किसी तरह का कोई भाव नहीं दिखा.

हालांकि संजू के चेहरे को देखतक समझा जा सकता था कि उनके मन में क्या चल रहा होगा. बता दें कि पूरे मैच के दौरान संजू न तो विकेट गिरने पर या फिर रन बनने पर किसी तरह का रिएक्शन देते नजर आए. संजू अपने चेहरे पर एक ही तरह का भाव पूरे मैच में लिए हुए दिखे थे. दूसरी ओर कोच गंभीर पूरे मैच के दौरान फुटबॉल के कोच की तरह हाव-भाव देते नजर आए थे.

संजू को इलेवन से बाहर रखने पर उठे सवाल

भारत के T20I सिलेक्शन पर बहस तब और तेज़ हो गई जब शुभमन गिल को संजू सैमसन की जगह ओपनिंग स्लॉट में भेज दिया गया, जबकि सैमसन ने 2024 T20 वर्ल्ड कप के बाद तीन शतक बनाए थे. गिल की वापसी, जिसे वाइस-कैप्टनी टैग के साथ तेज़ी से आगे बढ़ाया गया था, अब तक उल्टी पड़ती दिख रही है. गिल टी-20 में लगातार फेल होते जा रहे हैं.

गिल औऱ संजू सैमसन, किसमें कितना है दम

T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद से देखा जाए तो संजू सैमसन का रिकॉर्ड कहीं बेहतर रहा है. इस दौरान गिल ने 21 पारी में 506 रन बनाए हैं जिसमें उनका औसत 29.76 का रहा है, वहीं, उन्होंने 136.02 के स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाए हैं. इस दौरान गिल ने केवल 2 अर्धशतक ठोके हैं. वहीं, दूसरी ओर संजू ने इस दौरान 21 पारी में 621 रन बनाए हैं. संजू का औसत 32.68 का औसत रहा है. संजू ने 157.61 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं, संजू ने दो अर्धशतक और तीन शतक इस दौरान ठोके हैं.