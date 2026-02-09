विज्ञापन
विशेष लिंक

सद्दाम हुसैन शासनकाल के एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी को शिया धर्मगुरु की हत्या के आरोप में फांसी दी गई

1980 में, जब सरकार ने शिया कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू की, तो अल-सद्र और उनकी बहन बिन्त अल-हुदा - एक धार्मिक विद्वान और कार्यकर्ता, जिन्होंने सरकारी दमन के खिलाफ आवाज उठाई थी.

Read Time: 3 mins
Share
सद्दाम हुसैन शासनकाल के एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी को शिया धर्मगुरु की हत्या के आरोप में फांसी दी गई
सद्दाम हुसैन को भी फांसी की सजा दी गई थी.
  • इराक ने सद्दाम हुसैन के शासनकाल में मेजर जनरल सादौन सबरी अल-कैसी को हत्या में दोषी मानकर फांसी दी है
  • अल-कैसी पर मोहम्मद बाकिर अल-सद्र और अल-हाकिम परिवार की हत्या का आरोप था
  • मोहम्मद बाकिर अल-सद्र सद्दाम के प्रमुख आलोचक थे और 1980 में उन्हें फांसी दी गई थी
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
बगदाद:

इराक ने सोमवार को घोषणा की कि सद्दाम हुसैन के शासनकाल में एक उच्च स्तरीय सुरक्षा अधिकारी को 1980 में एक प्रमुख शिया धर्मगुरु की हत्या में संलिप्तता के लिए फांसी दे दी गई है. राष्ट्रीय सुरक्षा सेवा ने कहा कि सद्दाम के शासनकाल में मेजर जनरल के पद पर रहे सादौन सबरी अल-कैसी, जिन्हें पिछले साल गिरफ्तार किया गया था, को "मानवता के खिलाफ गंभीर अपराधों" का दोषी पाया गया, जिनमें प्रमुख इराकी शिया धर्मगुरु मोहम्मद बाकिर अल-सद्र, अल-हाकिम परिवार के सदस्यों और अन्य नागरिकों की हत्या शामिल है.

एजेंसी ने यह नहीं बताया कि अल-कैसी को फांसी कब दी गई.

एपी के अनुसार, अल-सद्र इराक की धर्मनिरपेक्ष बाथवादी सरकार और सद्दाम के प्रमुख आलोचक थे.  ईरान में 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद उनका विरोध और भी तीव्र हो गया, क्योंकि इस क्रांति ने इराक में शिया नेतृत्व वाले विद्रोह के प्रति सद्दाम के डर को और बढ़ा दिया था.

Explainer: ईरान-अमेरिका में चल क्या रहा है, क्या युद्ध होगा या बात बन जाएगी, समझिए

1980 में, जब सरकार ने शिया कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू की, तो अल-सद्र और उनकी बहन बिन्त अल-हुदा - एक धार्मिक विद्वान और कार्यकर्ता, जिन्होंने सरकारी दमन के खिलाफ आवाज उठाई थी - को गिरफ्तार कर लिया गया. रिपोर्टों से पता चलता है कि 8 अप्रैल, 1980 को फांसी दिए जाने से पहले उन्हें यातनाएं दी गईं.

उस समय इस फांसी ने व्यापक आक्रोश पैदा किया और यह सद्दाम के शासनकाल में दमन का प्रतीक बनी हुई है. सद्दाम इराक के सुन्नी अल्पसंख्यक समुदाय से थे.

2003 में अमेरिका के नेतृत्व में इराक पर आक्रमण के बाद से, अधिकारियों ने मानवता के खिलाफ अपराधों और राजनीतिक और धार्मिक विरोधियों के खिलाफ दुर्व्यवहार के आरोपी पूर्व अधिकारियों का पीछा किया है. इराक को मृत्युदंड के प्रयोग को लेकर मानवाधिकार समूहों की आलोचना का सामना करना पड़ा है.

ये भी पढ़ें-

चीन नाराज, पाकिस्तानी सेना चला रही देश... मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ की हैसियत बताई

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में... जापान की नई PM ताकाइची ने प्रधानमंत्री मोदी का किया शुक्रिया, 'मजबूत इरादे' जताए

टिकटॉक-स्नैप तो बच गए पर इंस्टाग्राम और यूट्यूब का क्या होगा? जानिए कैसे एक लड़की ने डराया

क्या रूस का जासूस था एपस्टीन? नई फाइल्स में पुतिन का नाम 1,005 बार आया, जांच शुरू

दुनिया के रईसों और नेताओं को लड़कियां सप्लाई करने वाले एपस्टीन की कितनी थी दौलत? मौत के बाद किसे मिला

टोरंटो के एक शॉपिंग सेंटर की पार्किंग में दिन-दहाड़े भारतीय कनाडाई शख्स की गोली मारकर हत्या

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Saddam Hussein, Saddam Hussein Officer Hanged, Iraq
Get App for Better Experience
Install Now