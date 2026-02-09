विज्ञापन
विशेष लिंक

टोरंटो के एक शॉपिंग सेंटर की पार्किंग में दिन-दहाड़े भारतीय कनाडाई शख्स की गोली मारकर हत्या

पुलिस ने बताया कि संदिग्ध या संदिग्ध लोग एक वाहन में बैठकर घटनास्थल से फरार हो गए. पुलिस ने बताया कि पीड़ित ने अस्पताल में दम तोड़ दिया.

Read Time: 2 mins
Share
टोरंटो के एक शॉपिंग सेंटर की पार्किंग में दिन-दहाड़े भारतीय कनाडाई शख्स की गोली मारकर हत्या
पुलिस का मानना है कि ये टारगेट घटना थी.
  • घटना शनिवार दोपहर हुई और पुलिस ने मृतक की पहचान ब्रैम्पटन निवासी चंदन कुमार राजा नंदकुमार के रूप में की है
  • पुलिस के अनुसार संदिग्ध एक वाहन में बैठकर फरार हो गए और इस मामले को टारगेट हत्या माना जा रहा है
  • पीड़ित कर्नाटक के मूल निवासी और एक आईटी पेशेवर थे, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया था जहां उन्होंने दम तोड़ दिया
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

पुलिस ने बताया कि कनाडा के टोरंटो शहर में एक व्यस्त शॉपिंग सेंटर की पार्किंग में अज्ञात लोगों द्वारा गोली मारे जाने से 37 वर्षीय भारतीय-कनाडाई नागरिक की मौत हो गई. रविवार को जारी एक बयान में टोरंटो पुलिस सेवा ने मरने वाले की पहचान ब्रैम्पटन निवासी चंदन कुमार राजा नंदकुमार के रूप में की. बयान में कहा गया है कि शनिवार को दोपहर लगभग 3:31 बजे, रेक्सडेल बुलेवार्ड और हाईवे 27 पर स्थित वुडबाइन शॉपिंग सेंटर की पार्किंग में गोलीबारी की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची.

टिकटॉक-स्नैप तो बच गए पर इंस्टाग्राम और यूट्यूब का क्या होगा? जानिए कैसे एक लड़की ने डराया

बयान में कहा गया है कि पुलिस अधिकारियों को घटनास्थल पर पहुंचने पर एक व्यक्ति गोली लगने से घायल मिला. पीड़ित को गंभीर चोटों के साथ अस्पताल ले जाया गया.

कौन थे चंदन कुमार

पुलिस ने बताया कि संदिग्ध या संदिग्ध लोग एक वाहन में बैठकर घटनास्थल से फरार हो गए. पुलिस ने बताया कि पीड़ित ने अस्पताल में दम तोड़ दिया. कर्नाटक के मूल निवासी नंदकुमार एक आईटी पेशेवर थे. यह गोलीबारी टोरंटो में इस साल की तीसरी हत्या है. सीटीवी न्यूज़ के अनुसार, घटनास्थल से मिली तस्वीरों में एक सफेद एसयूवी दिखाई दे रही है, जिसकी विंडशील्ड पर गोलियों के निशान हैं और ड्राइवर की तरफ की खिड़की टूटी हुई है.

क्या रूस का जासूस था एपस्टीन? नई फाइल्स में पुतिन का नाम 1,005 बार आया, जांच शुरू

पुलिस जांच में क्या निकला

पुलिस ने कहा कि गोलीबारी के हालात अभी तक पता नहीं चल पाए हैं, लेकिन अधिकारियों का मानना ​​है कि यह एक "टारगेट" घटना थी. सीबीसी न्यूज़ के अनुसार, इंस्पेक्टर एरॉल वॉटसन ने कहा, "मैं समझ सकता हूं कि इस तरह की गोलीबारी, खासकर किसी मॉल में, जनता की सुरक्षा के लिए चिंता का कारण बन सकती है." "अधिकारी गवाहों, वीडियो और सबूतों की तलाश में जुटे रहेंगे." वॉटसन ने बताया कि फिलहाल यह घटना टारगेट मानी जा रही है, न कि "अचानक" हुई घटना. उन्होंने आगे कहा कि पुलिस अभी भी संदिग्धों की संख्या और कितनी गोलियां चलाई गईं, इस बारे में जानकारी जुटाने का काम कर रही है.

दुनिया के रईसों और नेताओं को लड़कियां सप्लाई करने वाले एपस्टीन की कितनी थी दौलत? मौत के बाद किसे मिला

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Indian-Canadian Shot Dead, Karnataka Man Shot Dead In Canada, Karnataka Man Killed In Canada, Karnataka IT Professonal Killed In Canada, Canada India News
Get App for Better Experience
Install Now