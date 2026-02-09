टोरंटो के एक शॉपिंग सेंटर की पार्किंग में दिन-दहाड़े भारतीय कनाडाई शख्स की गोली मारकर हत्या

पुलिस ने बताया कि कनाडा के टोरंटो शहर में एक व्यस्त शॉपिंग सेंटर की पार्किंग में अज्ञात लोगों द्वारा गोली मारे जाने से 37 वर्षीय भारतीय-कनाडाई नागरिक की मौत हो गई. रविवार को जारी एक बयान में टोरंटो पुलिस सेवा ने मरने वाले की पहचान ब्रैम्पटन निवासी चंदन कुमार राजा नंदकुमार के रूप में की. बयान में कहा गया है कि शनिवार को दोपहर लगभग 3:31 बजे, रेक्सडेल बुलेवार्ड और हाईवे 27 पर स्थित वुडबाइन शॉपिंग सेंटर की पार्किंग में गोलीबारी की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची.

बयान में कहा गया है कि पुलिस अधिकारियों को घटनास्थल पर पहुंचने पर एक व्यक्ति गोली लगने से घायल मिला. पीड़ित को गंभीर चोटों के साथ अस्पताल ले जाया गया.

कौन थे चंदन कुमार

पुलिस ने बताया कि संदिग्ध या संदिग्ध लोग एक वाहन में बैठकर घटनास्थल से फरार हो गए. पुलिस ने बताया कि पीड़ित ने अस्पताल में दम तोड़ दिया. कर्नाटक के मूल निवासी नंदकुमार एक आईटी पेशेवर थे. यह गोलीबारी टोरंटो में इस साल की तीसरी हत्या है. सीटीवी न्यूज़ के अनुसार, घटनास्थल से मिली तस्वीरों में एक सफेद एसयूवी दिखाई दे रही है, जिसकी विंडशील्ड पर गोलियों के निशान हैं और ड्राइवर की तरफ की खिड़की टूटी हुई है.

पुलिस जांच में क्या निकला

पुलिस ने कहा कि गोलीबारी के हालात अभी तक पता नहीं चल पाए हैं, लेकिन अधिकारियों का मानना ​​है कि यह एक "टारगेट" घटना थी. सीबीसी न्यूज़ के अनुसार, इंस्पेक्टर एरॉल वॉटसन ने कहा, "मैं समझ सकता हूं कि इस तरह की गोलीबारी, खासकर किसी मॉल में, जनता की सुरक्षा के लिए चिंता का कारण बन सकती है." "अधिकारी गवाहों, वीडियो और सबूतों की तलाश में जुटे रहेंगे." वॉटसन ने बताया कि फिलहाल यह घटना टारगेट मानी जा रही है, न कि "अचानक" हुई घटना. उन्होंने आगे कहा कि पुलिस अभी भी संदिग्धों की संख्या और कितनी गोलियां चलाई गईं, इस बारे में जानकारी जुटाने का काम कर रही है.

