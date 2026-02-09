दुनिया के रईसों और नेताओं को लड़कियां सप्लाई करने वाले एपस्टीन की कितनी थी दौलत? मौत के बाद किसे मिला

हाल ही में जारी न्याय विभाग के दस्तावेजों से पता चलता है कि जेफरी एपस्टीन ने संघीय जेल में अपनी मौत से दो दिन पहले अपनी दौलत के वसीयत को संभालने के लिए बनाए गए ट्रस्ट में अपनी तत्कालीन प्रेमिका कैरीना शुलियाक को प्राथमिक लाभार्थी नामित किया था. 2019 में उसकी मौत के समय एपस्टीन की संपत्ति का अनुमानित मूल्य लगभग 60 करोड़ डॉलर था.

प्रेमिका को कितना दिया

एपस्टीन के ट्रस्ट का नाम "1953 ट्रस्ट" है. 1953 में ही उसका जन्म भी हुआ था. इस बार जारी किए 30 लाख नये फाइल्स में उसके ट्रस्ट के 32 पेजों के डॉक्यूमेंट भी शामिल हैं. ट्रस्ट के डॉक्यूमेंट्स के अनुसार, एपस्टीन ने निर्देश दिया था कि शुलियाक को उसकी दौलत से 10 करोड़ डॉलर दिया. इसमें 5 करोड़ डॉलर की वार्षिक पेंशन भी शामिल है.

ट्रस्ट में यह प्रावधान भी था कि शुलियाक को एपस्टीन की अधिकांश संपत्ति मिलेगी. हालांकि एपस्टीन के अधिकांश आवास तब से बिक चुके हैं. दस्तावेज में कहा गया है कि एपस्टीन उससे शादी करने की सोच रहा था और चाहता था कि उसकी 33 कैरेट की हीरे की अंगूठी भी शुलियाक को ही मिले.

आखिरी फोन भी उसी को

36 वर्षीय शुलियाक बेलारूस की मूल निवासी हैं और एपस्टीन को कम से कम 2012 से जानती हैं. रिकॉर्ड बताते हैं कि एपस्टीन ने उसकी डेंटल स्कूल एजुकेशन की पढ़ाई का खर्च उठाने में मदद की थी. माना जाता है कि वह न्यूयॉर्क शहर में रह रही हैं और अधिकारियों द्वारा आत्महत्या की घोषणा किए जाने से पहले एपस्टीन ने जेल से आखिरी बार उन्हीं को फोन किया था.

स्टाफ के लिए भी वसीयत

ट्रस्ट में एपस्टीन के लंबे समय के वकील, डैरेन इंडीके और उनके इन-हाउस अकाउंटेंट, रिचर्ड कान को भी प्रमुख लाभार्थियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है. इंडीके को 50 मिलियन डॉलर आवंटित किए गए थे, जबकि कान को 25 मिलियन डॉलर मिलने थे. दोनों को संपत्ति का सह-कार्यकारी नामित किया गया था.

हाल ही में अदालत में दायर एक दस्तावेज के अनुसार, एपस्टीन की संपत्ति का मूल्य लगभग 120 मिलियन डॉलर है, हालांकि यह आंकड़ा बदल सकता है, क्योंकि कुछ वेंचर कैपिटल निवेशों का मूल्य अभी भी 2019 के स्तर पर है.

भाई और प्रोफेसर को भी

ट्रस्ट में लगभग 40 संभावित लाभार्थियों के नाम सूचीबद्ध हैं. कुछ नाम छुपाए गए हैं, लेकिन पहचाने गए लोगों में एपस्टीन के भाई मार्क एपस्टीन और घिसलेन मैक्सवेल शामिल हैं, जिन्हें 2021 में एपस्टीन के साथ मिलकर किशोरियों का यौन शोषण करने के आरोप में दोषी ठहराया गया था. प्रत्येक को 10 मिलियन डॉलर मिलने थे. मैक्सवेल 20 साल की जेल की सजा काट रही हैं.

सेक्स वर्कर्स के लिए कुछ भी नहीं

एक अन्य नामित लाभार्थी हार्वर्ड विश्वविद्यालय के गणित के प्रोफेसर मार्टिन नोवाक थे, जिन्हें 5 मिलियन डॉलर मिलने थे. दस्तावेज में उनके नाम की वर्तनी गलत लिखी गई थी. ट्रस्ट में सूचीबद्ध अधिकांश लाभार्थी वे लोग थे जिन्होंने एपस्टीन के लिए काम किया था या उनसे घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे. दस्तावेज में उन 200 से अधिक लड़कियों और युवतियों के लिए कोई प्रावधान नहीं था, जिनका एपस्टीन ने कथित तौर पर यौन शोषण किया था.

फिर भी मिलेगा मुआवजा

एपस्टीन की मौत के बाद, इंडीके और कान ने एक मुआवजा कार्यक्रम स्थापित किया, जिसके तहत यौन पीड़ितों को 121 मिलियन डॉलर का भुगतान किया गया. संपत्ति से भी समझौते के तहत 49 मिलियन डॉलर का भुगतान किया. संपत्ति के वकील डैनियल वीनर ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि किसी भी लाभार्थी को तब तक कोई पैसा नहीं मिलेगा, जब तक कि संपत्ति के खिलाफ सभी दावों का निपटारा नहीं हो जाता, जिसमें उन महिलाओं के मुआवजे के दावे भी शामिल हैं, जिनपर एपस्टीन द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने का आरोप लगाया है.

