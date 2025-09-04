फैशन जगत के दिग्गज जियोर्जियो अरमानी का 91 वर्ष की आयु में निधन

मिलान के रेडी-टू-वियर के दिग्गज जियोर्जियो अरमानी, जिन्होंने अनस्ट्रक्चर्ड लुक के साथ फैशन में क्रांति ला दी थी, का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है. फैशन हाउस ने बताया कि अरमानी का निधन घर पर ही हुआ.

बीमारी के चलते रनवे शो में नहीं हो पाए थे शामिल

अज्ञात बीमारी से जियोर्जियो अरमानी ठीक हो रहे थे, जिसकी वजह से फैशन डिजाइनर जून में अपने रनवे शो में शामिल नहीं हो पाए थे. वह इस महीने मिलान फैशन वीक के दौरान अपने सिग्नेचर जियोर्जियो अरमानी फैशन हाउस के 50 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए एक बड़े कार्यक्रम की योजना बना रहे थे.

फैशन हाउस ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में घोषणा की कि फैशन आइकन अरमानी की मृत्यु हो गई है.

'आखिरी समय तक प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़े रहे'

फैशन हाउस ने लिखा कि, "अत्यंत शोक संवेदना के साथ, अरमानी समूह अपने आविष्कारक, संस्थापक जियोर्जियो अरमानी के निधन की घोषणा करता है. श्री अरमानी को हमेशा कर्मचारियों और सहयोगियों ने उन्हें सम्मान और प्यार दिया. उन्होंने आखिरी दिनों तक काम किया है, खुद को कंपनी के लिए अलग और हमेशा नए प्रोजेक्ट्स पर समर्पित किया है.

'परिवार और कर्मचारी अरमानी की सोच के साथ आगे बढ़ेंगे'

फैशन हाउस ने आगे लिखा, "जियोर्जियो अरमानी पचास सालों के इतिहास वाली एक ऐसी कंपनी है, जो फीलिंग्स के साथ बनी है. जियोर्जियो अरमानी ने हमेशा फ्रीडम और कर्म को अपनी पहचान बनाया है. कंपनी आज और हमेशा इसी भावना के साथ काम करेगी. परिवार और कर्मचारी इस सोच के साथ समूह को आगे बढ़ाएंगे".