सोमवार को यूरोप में गैस की कीमतें तेजी से बढ़ गईं. आने वाले हफ्तों में कड़ाके की ठंड के पूर्वानुमान ने पूरे महाद्वीप में इस बात की चिंता बढ़ा दी है कि इस सर्दी में गैस की आपूर्ति कम पड़ सकती है और लोगों के घरों के बिजली-गैस के बिल काफी महंगे हो सकते हैं. अगले चार हफ्तों के लिए गैस की कीमतों का यूरोपीय बेंचमार्क माने जाने वाले 'डच मंथ-अहेड कॉन्ट्रैक्ट' की कीमत 8.6% बढ़कर €96.08 तक पहुंच गई, और अंत में 4% की बढ़त के साथ €92.50 पर बंद हुई.

गैस का स्टोरेज भी कम

गैस की कीमतों में यह उछाल ऐसे समय में आया है जब उत्तर-पश्चिमी यूरोप का एक बड़ा हिस्सा एक कठिन सर्दी का सामना करने की तैयारी कर रहा है—वह समय जब ऊर्जा की मांग सबसे अधिक होती है. यूरोप में गैस की आपूर्ति पर दो वजहों से असर पड़ा है: मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध के कारण कतर से होने वाले निर्यात में कमी आई है, और साथ ही, लंबी हीटवेव (भीषण गर्मी) के दौरान रेफ्रिजरेशन और कूलिंग के लिए गर्मियों में गैस की खपत काफी बढ़ गई थी. पूरे महाद्वीप में गैस का स्टोरेज स्तर अब मौसमी औसत से काफी नीचे है; यह सामान्य 80% के स्तर के मुकाबले अभी लगभग 69% ही भरा हुआ है.

ब्रिटेन में ऊर्जा प्रणाली संचालकों का कहना है कि देश में सबसे ठंडे महीनों के दौरान मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त गैस और बिजली उपलब्ध होगी, जिसका एक कारण यह है कि आयात सुरक्षित करने के लिए पड़ोसी देशों की तुलना में अधिक बाजार मूल्य चुकाना पड़ रहा है.हालांकि, इसका मतलब यह है कि इस सर्दी में ब्रिटिश परिवारों को संभवतः यूरोप में सबसे अधिक ऊर्जा बिलों का भुगतान करना पड़ेगा.

इस सप्ताह ऊर्जा नियामक Ofgem द्वारा जनवरी से तिमाही मूल्य सीमा में 26% की वृद्धि की घोषणा किए जाने की उम्मीद है, जिससे दोहरे ईंधन का उपयोग करने वाले परिवारों के औसत वार्षिक बिल में £443 की वृद्धि होगी. यह अब तक की सबसे बड़ी तिमाही मूल्य वृद्धि में से एक हो सकती है.

चैरिटी संस्था 'सिटिजन्स एडवाइस' का कहना है कि उसे आपातकालीन मदद मांगने वाले लोगों की संख्या में भारी बढ़ोतरी की उम्मीद है. संस्था की मुख्य कार्यकारी, क्लेयर मोरियार्टी ने बताया कि उनके सलाहकार रोज़ ऐसे लोगों से मिलते हैं, जिनका बजट कई सालों से चले आ रहे लगातार संकटों के कारण पूरी तरह खत्म हो चुका है. उन्होंने कहा, "लाखों परिवार साल के सबसे ठंडे महीनों में प्रवेश कर रहे हैं, जबकि उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा है."

पिछले महीने, चांसलर जॉन हीली ने अपने पहले बजट में 'काउंसिल टैक्स बैंड A से D' के दायरे में आने वाले 2 करोड़ परिवारों को एनर्जी बिल (बिजली-गैस के बिल) चुकाने में मदद के लिए 100 पाउंड देने की घोषणा की थी. लेकिन मोरियार्टी का कहना है कि हालांकि यह मदद स्वागत योग्य है, फिर भी "जिन्हें सबसे ज़्यादा सहारे की ज़रूरत है, उनके लिए यह रकम नाकाफी होगी."

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