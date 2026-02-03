एपस्टीन फाइल साइड इफेक्ट शुरू: ब्रिटेन में इस्तीफा, अमेरिका में बिल क्लिंटन जांच में गवाही देंगे

ब्रिटिश राजनेता पीटर मैंडेलसन जेफरी एपस्टीन के साथ अपने संबंधों को लेकर उठ रहे नए सवालों और संभावित पुलिस जांच के मद्देनजर हाउस ऑफ लॉर्ड्स से इस्तीफा दे रहे हैं. हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अध्यक्ष माइकल फोर्सिथ ने कहा कि मैंडेलसन ने अधिकारियों को सूचित किया है कि वह बुधवार से संसद के उच्च सदन से रिटायर हो जाएंगे. यह घोषणा ऐसे समय में हुई है, जब ब्रिटिश सरकार मैंडेलसन को हाउस ऑफ लॉर्ड्स से निष्कासित करने और सदन में उनकी सीट के साथ मिलने वाली उपाधि, लॉर्ड मैंडेलसन, को वापस लेने के लिए कानून तैयार कर रही है. रिटायरमेंट के बाद भी मैंडेलसन के पास यह उपाधि बनी रहेगी, जब तक कि सांसद इसे उनसे छीनने के लिए कानून पारित नहीं कर देते - ऐसा एक सदी से अधिक समय से नहीं हुआ है.

ब्रिटेन के राजदूत थे

ब्रिटिश सरकार ने यह भी कहा कि उसने उन आरोपों की जांच कर रही पुलिस को दस्तावेजों की एक फाइल भेजी है, जिनमें कहा गया है कि मैंडेलसन ने बदनाम वित्तीय सलाहकार को संवेदनशील सरकारी जानकारी दी थी. अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा जारी किए गए एपस्टीन से संबंधित 30 लाख से अधिक पन्नों के दस्तावेजों के भंडार से 72 वर्षीय मैंडेलसन के बारे में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. मैंडेलसन ने पिछली लेबर सरकारों के तहत वरिष्ठ सरकारी पदों पर कार्य किया था और एपस्टीन से संबंधों के कारण प्रधानमंत्री कीर स्टारमर द्वारा सितंबर में बर्खास्त किए जाने तक वे वाशिंगटन में ब्रिटेन के राजदूत थे.

लगे हैं गंभीर आरोप

स्टारमर ने मंगलवार को अपने मंत्रिमंडल को बताया कि हाल ही में जारी एपस्टीन फाइलों में हुए खुलासों से वे "स्तब्ध" हैं और उन्हें चिंता है कि अभी और भी खुलासे होने बाकी हैं. उन्होंने सिविल सेवा को आदेश दिया है कि सरकार में रहते हुए मैंडेलसन के एपस्टीन के साथ हुए सभी संपर्कों की "तत्काल" समीक्षा की जाए. स्टारमर के प्रवक्ता टॉम वेल्स ने कहा कि सरकार ने पुलिस को अपना आकलन भेजा है कि मैंडेलसन-एपस्टीन दस्तावेजों में 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट और उसके बाद की घटनाओं के बारे में "बाजार के लिए संवेदनशील जानकारी" मौजूद है, जिसे सरकार के बाहर साझा नहीं किया जाना चाहिए था.

अमेरिका में भी माहौल बदला

पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के प्रवक्ता ने कहा कि बिल और हिलेरी क्लिंटन यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से संबंधित अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की जांच में गवाही देंगे, जिससे दंपत्ति को अवमानना ​​के लिए संभावित मतदान को टाला जा सकेगा. एपस्टीन कांड का गहरा असर वाशिंगटन पर आज भी बना हुआ है, जिससे अमेरिकी राजनीति के कुछ प्रमुख नाम भी प्रभावित हुए हैं और इस घोटाले को आकार देने वाली तीखी राजनीतिक खींचतान उजागर हुई है.

इस बीच, बुधवार को अदालत एपस्टीन से संबंधित जांच फाइलों तक पहुंच को रोकने के अनुरोध पर सुनवाई करने वाली है, क्योंकि पीड़ितों ने कहा है कि उनके नाम गुप्त नहीं रखे गए हैं. कथित पीड़ितों के नाम - जिन्हें गुमनाम रखा जाना था - संपादित न किए जाने के बाद विभाग को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा.

क्लिंटन गवाही देंगे

हाउस रूल्स कमेटी ने क्लिंटन दंपत्ति पर एपस्टीन से अपने संबंधों के बारे में व्यक्तिगत रूप से स्पष्टीकरण देने के लिए जारी किए गए समन का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए प्रस्ताव पारित किए थे. दंपति ने पहले उन सांसदों के सामने पेश होने से इनकार कर दिया था जो इस बात की जांच कर रहे थे कि अधिकारियों ने इस बदनाम फाइनेंसर के खिलाफ पहले की जांच कैसे की थी, जिसके दुनिया के व्यापारिक और राजनीतिक अभिजात वर्ग से संबंध और पत्राचार थे, लेकिन क्लिंटन के प्रवक्ता एंजेल उरेना ने X पर कहा कि "पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व विदेश मंत्री वहां मौजूद रहेंगे. वे एक ऐसा उदाहरण स्थापित करने के लिए उत्सुक हैं जो सभी पर लागू होगा. वे गवाही देंगे"

