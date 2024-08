एलन मस्क ने ब्राजील में क्यों बंद किया एक्स? कारण भी खुद ही बता दिया 

एलन मस्क अब ब्राजील के एक जज से भिड़ गए हैं. हालांकि, यह टकराव पिछले एक साल से चल रहा था, लेकिन अंजाम तक अब पहुंचा है. एलन मस्क ने ब्राजील में एक्स के ऑपरेशंस को तत्काल बंद करने की घोषणा कर दी है. इसका मतलब है कि एक्स के कर्मचारी अब ब्राजील में नहीं रहेंगे. हालांकि, एलन मस्क के एक्स को ब्राजील की जनता पहले की तरह इस्तेमाल करती रहेगी.

क्यों बंद किया?

एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शनिवार को कहा कि वह ब्राजीलियाई न्यायाधीश अलेक्जेंडर डी मोरेस के "सेंसरशिप आदेश" के कारण ब्राजील में एक्स का ऑपरेशंस तुरंत बंद कर रहे हैं. उन्होंने दावा किया है कि अलेक्जेंडर मोरेस ने उनके एक कानूनी प्रतिनिधि को गुप्त रूप से धमकी दी है कि अगर उसने एक्स के मंच से कुछ सामग्री को हटाने के कानूनी आदेशों का पालन नहीं किया तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा. ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट के जज अलेक्जेंडर ने इस पर अब तक जवाब नहीं दिया है.

The decision to close the 𝕏 office in Brazil was difficult, but, if we had agreed to @alexandre's (illegal) secret censorship and private information handover demands, there was no way we could explain our actions without being ashamed.