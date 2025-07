अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के करीबी रहे अरबपति एलॉन मस्क (Elon Musk) ने अमेरिकी राष्ट्रपति के 'वन बिग, ब्यूटीफुल बिल' की एक बार फिर कड़ी आलोचना करते हुए एक नई चुनौती दे डाली है. उन्‍होंने कहा कि अगर सीनेट इस बिल को मंजूरी देती है, तो वह अगले ही दिन 'अमेरिकन पार्टी' नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी बनाएंगे. मस्क ने ट्रंप के इस बिल को पागलपन बताया है. साथ ही कहा है कि ये आम टैक्‍सपेयर्स पर बोझ की तरह होगा.

आने वाले कुछ दिनों में ये साफ होना है कि वॉशिंगटन में 'बिल' चलेगा या 'बिलियनियर' की चलेगी.

'वन बिग ब्यूटीफुल बिल' टैक्स कटौती, सेना का बजट बढ़ाने और अवैध प्रवासियों की बड़े पैमाने पर देश से निकासी जैसी योजनाओं पर खर्च बढ़ाने से जुड़ा है, जिसका मस्‍क शुरू से खुलकर विरोध करते रहे हैं.

आलोचकों का कहना है कि इस बिल से अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज 3.3 ट्रिलियन डॉलर और बढ़ जाएगा और गरीबों के लिए हेल्थकेयर में करीब 1 ट्रिलियन डॉलर की कटौती होगी.

एलन मस्क ने इस बिल का तीखा विरोध करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, 'हर वो सांसद जो खर्च कम करने की बात करता है और फिर इस ऐतिहासिक कर्ज बढ़ाने वाले बिल के पक्ष में वोट देता है, उसे शर्म आनी चाहिए.'

Every member of Congress who campaigned on reducing government spending and then immediately voted for the biggest debt increase in history should hang their head in shame!



And they will lose their primary next year if it is the last thing I do on this Earth.