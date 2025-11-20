AI वो दिन लाएगा जब नौकरी और पैसे की जरूरत नहीं रह जाएगी- मस्क की बड़ी भविष्यवाणी

दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क के अनुसार दुनिया का भविष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI तय करने वाला है और उस दुनिया में पैसा गायब हो जाता है, नौकरियां वैकल्पिक शौक बन आएंगी, और गरीबी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा. यह सब सुनने में बहुत काल्पनिक लगता है लेकिन जब दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों को चलाने वाला और AI टेक की दुनिया में कद्दावर नाम बनाने वाला शख्स यह बात बोले तो 10 बार जरूर सुनना चाहिए.

एनवीडिया के CEO जेन्सेन हुआंग के साथ अमेरिका- सऊदी इन्वेस्टमेंट फोरम में बोलते हुए, मस्क ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स से पूरी तरह बदल चुकी भविष्य की दुनिया का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया. उस दुनिया में करेंसी का नाम नहीं होगा, और काम करना तब कोई आवश्यकता नहीं होगी.

मस्क ने अपनी AI कंपनी बना रखी है जिसका नाम xAI है और उसके पास अपना चैटबॉट है जिसका नाम ग्रोक है. टेस्ला और SpaceX के भी प्रमुख मस्क ने यहां कहा, "AI और ह्यूमनॉइड (इंसानी) रोबोट वास्तव में गरीबी को खत्म कर देंगे." उन्होंने कहा कि रोबोट "हर किसी को अमीर बना देंगे."

मस्क ने कहा, "करेंसी अप्रासंगिक हो जाएगी. बिजली और द्रव्यमान जैसी बाधाएं तब भी रहेंगी, लेकिन पैसे की प्रासंगिकता खत्म हो जाएगी." यहां मस्क ने साइंस फिक्शन लेखक इयान एम. बैंक्स की कल्चर सीरिज का जिक्र किया. उसमें भविष्य के समाज को दिखाया गया है जहां AI और रोबोट ही सब काम कर रहे हैं. मानव श्रम करेगा या नहीं, वह उसकी इच्छा पर निर्भर करेगा. मस्क ने समझाया, "इससे पता चलता है कि AI का बनाया संभावित भविष्य कैसा होगा."

मस्क ने इस भविष्य में काम को बागवानी के जैसा बताया, एक ऐसा काम जो आनंद के लिए की जाती है, न कि जीवित रहने के लिए. उन्होंने कहा, "अपने घर के पीछे सब्जियां उगाना बहुत कठिन है, लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसा करते हैं क्योंकि उन्हें सब्जियां उगाना पसंद है. भविष्य में काम करना भी ऐसा ही होगा- ऑपशनल."

