विज्ञापन
विशेष लिंक

दुनिया का सबसे गरीब मुल्क, राष्ट्रपति भवन में छिपा था अरबों का खजाना, 300 किलो का बेशकीमती रत्न हाथ लगा

मेडागास्कर के अंतरिम राष्ट्रपति कर्नल माइकल रैंड्रिअनिरिना ने पिछले महीने हिंद महासागर इस द्वीप देश की सत्ता पर कब्जा कर लिया था. अब उन्होंने 300 किलोग्राम (661 पाउंड) के रत्न की जानकारी दुनिया को दी है.

Read Time: 2 mins
Share
दुनिया का सबसे गरीब मुल्क, राष्ट्रपति भवन में छिपा था अरबों का खजाना, 300 किलो का बेशकीमती रत्न हाथ लगा
मेडागास्कर के राष्ट्रपति भवन से 300 किलो का बेशकीमती रत्न निकला है. (प्रतिकात्मक फोटो)
  • मेडागास्कर के राष्ट्रपति भवन से 300 किलो वजन वाला बेशकीमती रत्न तख्तापलट के बाद खोजा गया है
  • अंतरिम राष्ट्रपति कर्नल माइकल रैंड्रिअनिरिना ने इसे राष्ट्रीय संपत्ति और देश के खजाने के लिए महत्वपूर्ण बताया
  • यह रत्न चमचमाते हरे क्रिस्टल से सजा हुआ है और इसे पन्ना के रूप में वर्गीकृत किया गया है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

मेडागास्कर को दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक माना जाता है. वहां उच्च गरीबी दर है और वह महत्वपूर्ण विकास चुनौतियों से जूझ रहा है. लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि इस गरीब देश में तख्तापलट के बाद राष्ट्रपति भवन से 300 किलो का बेशकीमती रत्न निकला है. मेडागास्कर के अंतरिम राष्ट्रपति कर्नल माइकल रैंड्रिअनिरिना ने पिछले महीने हिंद महासागर इस द्वीप देश में सत्ता पर कब्जा कर लिया था. अब उन्होंने 300 किलोग्राम (661 पाउंड) के रत्न की जानकारी दुनिया को दी है, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रपति भवन में पाया गया था.

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार चमचमाते हरे क्रिस्टल से सजे इसे गहरे पत्थर को मंगलवार, 18 नवंबर की शाम को राजधानी एंटानानारिवो में राष्ट्रपति भवन- अंबोहित्सोरोहित्रा स्टेट पैलेस के अंदर दिखाया गया. इस पत्थर को "मैट्रिक्स में पन्ना" के रूप में वर्णित किया गया है. अभी भी इसके भीतर जड़े हुए पन्ना के आकार और उसकी गुणवत्ता को निर्धारित करने के लिए एक एक्सपर्ट के विश्लेषण की आवश्यकता है.

कर्नल माइकल रैंड्रिअनिरिना ने रत्न की ओर इशारा करते हुए कहा कि "यह एक राष्ट्रीय संपत्ति है." 

उन्होंने पूरी पारदर्शिता का वादा करते हुए कहा कि इसे बेचा जा सकता है, और देश के खजाने को बढ़ाया जा सकता है. हालांकि उन्होंने इस बारे में कोई डिटेल्स नहीं दिए कि बेशकीमती पत्थर कैसे, कब और कहां पाया गया. उन्होंने बस यह बताया कि राष्ट्रपति भवन में आने के बाद हमने इस अविश्वसनीय राष्ट्रीय खजाने की खोज की और हम नहीं जानते कि इसे यहां क्यों लाया गया था".

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार मेडागास्कर के खान मंत्री कार्ल एंड्रियाम्पारेनी ने इस रत्न को किसी भी कलेक्टर (जो बेशकीमती रत्न जमा करता है) का सपना बताया है. उन्होंने कहा, " यह अपने प्राकृतिक मैट्रिक्स के साथ एक पन्ना दुर्लभ है." उन्होंने कहा कि अधिकारियों को मेडागास्कर में कभी भी इसी तरह के पत्थर का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है. सरकार ने कहा कि इसे बेचने से मिले पैसे को देश के खजाने में डाला जाएगा.

यह भी पढ़ें: 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Madagascar, Emerald, Gemstone
Get App for Better Experience
Install Now