रूस में आया भूकंप, कामचटका प्रायद्वीप में रिक्टर स्केल पर 7 की तीव्रता से थर्राई धरती

रूस के कामचटका प्रायद्वीप क्षेत्र में 7 तीव्रता का भूकंप आया है. यूरोपियन-मेडिटेरेनियन सीस्मोलॉजिकल सेंटर (EMSC) ने बताया कि शुक्रवार को यह भूकंप आया. EMSC ने आगे बताया कि यह भूकंप 140 किलोमीटर (86.99 मील) की गहराई पर आया था. यह भूकंपीय घटना स्थानीय समयानुसार दोपहर लगभग 3:35 बजे दर्ज की गई. भूकंप के तुरंत बाद कोई सुनामी चेतावनी जारी नहीं की गई. अमेरिकी राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी केंद्र ने कहा कि झटकों के बाद कोई खतरा नहीं है. वहीं भूकंप के कारण हुए नुकसान या किसी भी तरह कि हताहतों के बारे में फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है.

क्यों भूकंप को लेकर संवेदनशील है कामचटका प्रायद्वीप?

कामचटका प्रायद्वीप रूस के सुदूर पूर्व में स्थित एक विशाल, 1,250 किलोमीटर लंबा भू-भाग है. इसके पश्चिम में ओखोटस्क सागर और पूर्व में प्रशांत महासागर तथा बेरिंग सागर हैं. आकार के लिहाज से यह लगभग न्यूजीलैंड या कोलोराडो जितना बड़ा है, लेकिन फिर भी यह पृथ्वी के सबसे जंगली और सबसे अलग-थलग बसे हुए इलाकों में से एक है. राजनीतिक रूप से 'कामचटका क्राई' के रूप में संगठित इस क्षेत्र में लगभग 3.5 लाख लोग रहते हैं, जिनमें से आधे से अधिक लोग इसकी राजधानी पेट्रोपावलोव्स्क-कामचात्स्की में रहते हैं.

कामचटका प्रायद्वीप 'रिंग ऑफ फायर' नाम के एक टेक्टोनिक बेल्ट पर स्थित है, जो प्रशांत महासागर के अधिकांश हिस्से को घेरे हुए है और भूकंपीय गतिविधियों का एक हॉटस्पॉट है. पिछले साल जुलाई में, इस क्षेत्र के तट के पास 8.8 तीव्रता का एक बहुत बड़ा भूकंप आया, जिससे सुनामी आ गई और एक तटीय गांव का कुछ हिस्सा समुद्र में बह गया था.