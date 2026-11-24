बिहार के कई जिलों में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए. भूकंप का केंद्र नेपाल बताया जा रहा है, इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.3 मापी गई. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप भारतीय समयानुसार 7 बजकर 2 मिनट पर आया. हालांकि नेपाल या बिहार से अब तक किसी बड़े नुकसान या जनहानि की सूचना नहीं मिली है. भूकंप का केंद्र नेपाल के कोशी प्रांत में बताया गया है. वहीं इसकी गहराई करीब 20 किमी बताई जा रही है.

नेपाल के अलावा बिहार के समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा, वैशाली, पटना, पूर्णिया, अररिया और सुपौल सहित कई जिलों में लोगों ने कुछ सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए. इसके बाद लोग एहतियातन घरों से बाहर निकल आए.

दार्जिलिंग में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके

मंगलवार तड़के, सुबह की पहली किरण फूटते ही दार्जिलिंग में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए. घने कोहरे के बीच सुबह करीब 7:02 बजे ये झटके आए. कुछ रिपोर्ट्स में भूकंप का केंद्र बिंदु भूटान भी बताया जा रहा है. उत्तरी बंगाल में भूकंप से लोग घबराकर घरों से बाहर निकल गए.

भूकंप के तेज झटकों से ऊंची इमारतें, रिहायशी मकान, बिजली के खंभे और ऊपर से गुजरने वाली बिजली की लाइनें हिल गईं. घबराए लोग एहतियात के तौर पर अपने घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर आ गए. जो लोग सुबह की सैर या कसरत के लिए बाहर निकले थे, वे भी अचानक आए इन झटकों से हैरान रह गए.

उत्तरी बंगाल के कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिनमें जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार और कूचबिहार शामिल हैं. उत्तर दिनाजपुर जिले में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए. पड़ोसी देश भूटान में भी झटके महसूस किए जाने की खबर है.

ये झटके ऐसे समय में आए जब डुआर्स क्षेत्र का बड़ा हिस्सा सुबह के घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ था. अचानक आए इस भूकंप ने शांत सुबह में हलचल मचा दी, जिससे लोग जाग गए और कई दूर-दराज के इलाकों में दहशत फैल गई.

फिलहाल संपत्ति के नुकसान या किसी के हताहत होने के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है. लोग प्रशासन की ओर से और अपडेट मिलने का इंतजार कर रहे हैं.

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