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अर्थ ऑवर 2026: भारत से लेकर दुनिया भर में आज एक घंटे बंद रहेंगी बत्तियां, जानिए क्यों और कब से हो रहा ऐसा

इस वर्ष 'अर्थ ऑवर' वैश्विक आंदोलन की 20वीं वर्षगांठ थी, जिसे "धरती के लिए एक घंटा दें" विषय के तहत मनाया जा रहा है, जो हमारे ग्रह के लिए सामूहिक कार्रवाई पर प्रकाश डालता है.

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अर्थ ऑवर 2026: भारत से लेकर दुनिया भर में आज एक घंटे बंद रहेंगी बत्तियां, जानिए क्यों और कब से हो रहा ऐसा
अंधेरे में आसमान को निहारना एक अलग ही आनंद देता है.
  • नई दिल्ली में इंडिया गेट को आज रात आठ बजकर तीस मिनट से नौ बजकर तीस मिनट तक अंधेरे में रखा जाएगा
  • भारत के कई शहरों में निवासियों से गैर-जरूरी बिजली बंद करने का आग्रह किया गया है
  • दुनिया के कई प्रमुख स्थलों जैसे सिडनी ओपेरा हाउस और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पर बिजली एक घंटे के लिए बंद रहेगी
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आज अर्थ ऑवर है. नई दिल्ली में इंडिया गेट शनिवार रात 8:30 बजे से 9:30 बजे (भारतीय समय) के बीच अंधेरे में रहेंगे. ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ नई दिल्ली या कुछ सरकारी दफ्तरों तक सीमित रहेगा. भारत भर के शहर अधिकारियों ने निवासियों से एक घंटे के इस दौरान गैर-जरूरी बत्तियां और बिजली के उपकरण बंद करने का आग्रह किया है. इसी तरह दुनिया भर के देश भी अर्थ ऑवर के समय एक घंटे अंधेरे में रहते हैं. ये स्वेच्छा से उठाया जाने वाला कदम है. 

दुनिया भर में बंद रहेगी बिजली

20वें अर्थ ऑवर पर शनिवार को न्यूजीलैंड भर के प्रमुख स्थलों की बत्तियां बुझ गईं. इसमें निजी घरों से लेकर रेस्तरां और बार तक शामिल थे. स्थानीय समयानुसार रात 8:30 बजे सबसे पहले जिन स्मारकों की बत्तियां बुझीं, उनमें ऑकलैंड का स्काई टॉवर और वेलिंगटन में न्यूजीलैंड की संसद भवन शामिल थे. आस्ट्रेलिया के सिडनी ओपेरा हाउस, जर्मनी के बर्लिन में ब्रैंडेनबर्ग गेट और न्यूयॉर्क में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पर भी स्थानीय समय के अनुसार एक घंटे तक बिजली बंद रहेगी.

अर्थ ऑवर क्यों जरूरी

अर्थ ऑवर का आयोजन करने वाले वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) ने कहा कि पिछले साल 118 देशों और क्षेत्रों में 30 लाख से अधिक घंटे समर्पित करने का संकल्प लिया गया था. संगठन का कहना है कि 20 साल बाद भी यह आयोजन उतना ही प्रासंगिक है. डब्ल्यूडब्ल्यूएफ जर्मनी की जलवायु मामलों की प्रमुख विवियन रैडैट्ज़ ने कहा, "वर्तमान में, कई वैश्विक चुनौतियों के कारण जलवायु संकट को बार-बार हाशिए पर धकेल दिया जाता है. हालांकि, यह खत्म नहीं होता. इसके विपरीत, यह इनमें से कई संकटों को और भी गंभीर बना देता है. अर्थ आवर के साथ, हम जलवायु कार्रवाई को फिर से सार्वजनिक चर्चा में ला रहे हैं. हम इसे सबके सामने ला रहे हैं. लोग इस मुद्दे की परवाह करते हैं और यह राजनीतिक एजेंडा में सबसे ऊपर होना चाहिए." 

अर्थ ऑवर कब से मनाया जा रहा

इस वर्ष 'अर्थ ऑवर' वैश्विक आंदोलन की 20वीं वर्षगांठ थी, जिसे "धरती के लिए एक घंटा दें" विषय के तहत मनाया जा रहा है, जो हमारे ग्रह के लिए सामूहिक कार्रवाई पर प्रकाश डालता है. विश्व वन्यजीव कोष (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित 'अर्थ ऑवर' की शुरुआत 2007 में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में एक प्रतीकात्मक "बत्तियां बंद करने" के कार्यक्रम के रूप में हुई थी और तब से यह दुनिया के सबसे बड़े जमीनी स्तर के पर्यावरण प्रयासों में से एक बन गया है, जो 190 से अधिक देशों और क्षेत्रों में लाखों लोगों, व्यवसायों और स्मारकों को एकजुट करता है.

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