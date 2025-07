इमिग्रेशन यूरोप को कर रहा ख़त्म... डोनाल्ड ट्रंप की स्कॉटलैंड में बड़ी चेतावनी

अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने 'इमिग्रेशन' के मुद्दे पर यूरोप को चेताया है. ट्रंप का कहना है कि इमिग्रेशन यूरोप को खत्‍म कर रहा है, समय रहते उसे जाग जाना चाहिए. राष्ट्रपति ट्रंप ने शनिवार को स्कॉटलैंड में एयर फ़ोर्स वन से उतरने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि यूरोपीय देशों को आव्रजन पर लगाम लगाने की ज़रूरत है. बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन नीति काफी सख्त है, जिसका उद्देश्य अवैध अप्रवासियों को रोकना और अमेरिकी नागरिकों के हितों की रक्षा करना है.

ट्रंप ने कहा, 'इमिग्रेशन के मामले में, आपको अपने काम में जुट जाना चाहिए. अगर ऐसा नहीं करेंगे, तो यूरोप आपके पास नहीं रहेगा. इसलिए आपको अपने काम में जुट जाना होगा.' ट्रंप के पिता फ्रेड और माता मैरी ऐनी मैकलियोड यूरोप से अमेरिका आकर बस गए थे. उन्‍होंने कहा कि कई यूरोपीय देशों को इस 'भयानक आक्रमण' को रोकने की ज़रूरत है.

.@POTUS in Scotland: "On immigration, you better get your act together or you're not going to have Europe anymore ... You got to stop this horrible invasion that's happening." pic.twitter.com/j7GOU00SXW