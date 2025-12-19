विज्ञापन
वेनेजुएला पर हमला करके ही रहेंगे ट्रंप! नहीं मान रहे संविधान, कहा- अमेरिकी संसद मुझे रोक नहीं सकती
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो (AI तस्वीर)
  • अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में जमीन पर हमले के लिए कांग्रेस की मंजूरी आवश्यक नहीं बताई है
  • ट्रंप ने कहा कि संसद से मंजूरी लेने की प्रक्रिया में हमले की जानकारी लीक होने का खतरा रहता है
  • अमेरिकी संविधान के अनुसार युद्ध की घोषणा केवल संसद कर सकती है, लेकिन ट्रंप इस प्रावधान को मानते नहीं
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार, 18 दिसंबर को कहा कि उन्हें वेनेजुएला के खिलाफ जमीन पर हमले शुरू करने के लिए कांग्रेस (संसद) की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है. ट्रंप ने यह बात उस समय की है जब उनकी पहले ही आलोचना हो रही है. उनपर सवाल उठ रहे हैं कि वो बिना कांग्रेस की मंजूरी के पहले से ही समुद्र में हमले करके अपने संवैधानिक अधिकार को पार कर रहे हैं.

एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप से एक रिपोर्टर ने पूछा कि क्या वह लैटिन अमेरिकी देश वेनेजुएला में जमीन पर उतरकर ड्रग कार्टेल पर हमला करने के लिए अमेरिकी सांसद से मंजूरी मांगेंगे. इस सवाल पर ट्रंप ने कहा कि उन्हें ऐसा करने में कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन साथ ही उन्होंने चिंता जताई कि संसद से मंजूरी लेने के चक्कर में हमले की खबर आसानी से लीक हो जाएगी. उन्होंने ओवल ऑफिस में कहा, "मुझे उन्हें (सांसदों को) बताने में कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन आप जानते हैं, यह कोई बड़ी बात नहीं है. मुझे उन्हें बताने की जरूरत नहीं है."

अमेरिका का संविधान क्या कहता है?

अमेरिकी संविधान के अनुसार, भले राष्ट्रपति पूरी सेनाओं का कमांडर-इन-चीफ है, लेकिन केवल अमेरिकी संसद के पास ही औपचारिक रूप से युद्ध की घोषणा करने का अधिकार है. ट्रंप इसी संवैधानिक प्रावधान को नहीं मान रहे हैं. यह मुद्दा न केवल विपक्षी पार्टी, डेमोक्रेटिक द्वारा उठाया गया है, बल्कि राष्ट्रपति की पार्टी के कुछ सांसदों ने भी उठाया है. हालांकि अधिकांश रिपब्लिकन सांसदों ने उनका समर्थन किया है.

अमेरिका ने शुरू किया है ड्रग्स के खिलाफ वॉर

अमेरिका ने सितंबर से कैरेबियन और प्रशांत क्षेत्र में कथित ड्रग्स की तस्करी करने वाले जहाजों के खिलाफ कई हवाई हमले किए हैं, जिससे कम से कम 99 लोगों की मौत हो गई और ऑपरेशन की वैधता के बारे में गरमागरम बहस छिड़ गई. वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का दावा है कि अमेरिकी का यह सैन्य अभियान ड्रग्स की तस्करी को रोकने के अपने घोषित लक्ष्य के बजाय वेनेजुएला में शासन परिवर्तन चाहता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

