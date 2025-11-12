बुरे फंसे ट्रंप के दामाद, विरोध में छोटे से मुल्क में सड़क पर क्यों उतरे Gen Z

अमेरिका से लगभग 7 हजार किमी दूर बसे सर्बिया देश में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर का विरोध हो रहा है. यहां के सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए हैं और जेरेड कुशनर से जुड़े एक प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं. सर्बियाई राजधानी बेलग्रेड में एफ़िनिटी नाम के इस प्रोजेक्ट में एक लक्जरी होटल बनाया जा रहा है लेकिन उस होटल को बनाने के लिए सेना के एक पुराने हेडक्वाटर को तोड़ने की योजना है और सर्बिया के लोगों को यह पसंद नहीं आ रहा है.

यह प्रदर्शन छात्रों के नेतृत्व में शुरू हुआ है और यह संसद द्वारा एक विशेष कानून पास करने के चार दिन बाद शुरू हुआ है. इस कानून के जरिए बमबारी से क्षतिग्रस्त हुए यूगोस्लाव सेना मुख्यालय (आर्मी हेडक्वाटर) के पुनर्विकास को एक जरूरी परियोजना के रूप में क्लासिफाई किया गया था. यह कानून पास करके ट्रंप के दामाद के प्रोजेक्ट को परमिट देने की प्रक्रिया तेज की गई है.

जेरेड कुशनर की शादी ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप से हुई है. कुशनर डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व वरिष्ठ सलाहकार भी हैं. कुशनर का यह प्रोजेक्ट संवेदनशील है क्योंकि 1998-99 के कोसोवो युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो ने ही अपने हमलों में इस आर्मी हेडक्वाटर को नुकसान पहुंचाया था. अब एक उस टूटे-फूटे इमारत को ही तोड़कर एक अमेरिकी के प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है. सर्बिया के प्रदर्शनकारी लोग तो इसे इसी नजर से देख रहे हैं.

एफ़िनिटी प्रोजेक्ट में कुशनर के पार्टनर्स ने 2024 में साइट के लिए 99 साल के पट्टे पर हस्ताक्षर किए थे. इससे ठीक पहले सर्बिया के अधिकारियों ने "सांस्कृतिक संपत्ति" के रूप में इसकी संरक्षित स्थिति वापस ले ली थी. यानी इसे अब तोड़ा जा सकता था. हालांकि, इस संदेह के कारण कि साइट की सुरक्षा हटाने के लिए उपयोग किए गए दस्तावेजों में हेराफेरी की गई थी, एक जांच हुई और मई में एफिनिटी प्रोजेक्ट को निलंबित कर दिया गया. अब कानून पास होने के बाद यह प्रोजेक्ट फिर शुरू हो जाएगा.

एएफफी की रिपोर्ट के अनुसार छात्र प्रदर्शनकारी वेलेंटीना मोरावसेविक ने रैली के दौरान एन1 टेलीविजन को बताया, "वे अब कानूनी तौर पर इस इमारत को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन हम इसकी अनुमति नहीं देंगे."

