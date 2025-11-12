चोर की दाढ़ी में तिनका! पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आसिफ दिल्ली ब्लास्ट पर खुद अपने ही बयान पर फंसे

दिल्ली में सोमवार, 10 नवंबर को हुए लाल किला विस्फोट में अब आतंकी एंगल पूरी तरह सामने आ चुका है और इसके पीछे जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवत-उल-हिंद से जुड़े एक सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश होता दिख रहा है. जैश-ए-मोहम्मद पाकिस्तान से संचालित होने वाला आतंकी संगठन है जो वहां बैन होने के बावजुद खुलेआम फलफुल रहा है. लेकिन भारत ने अभी तक 12 लोगों की मौत के जिम्मेदार इस ब्लास्ट को लेकर पाकिस्तान का नाम किसी तरह नहीं लिया है. इसके बावजूद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ खुद दिल्ली ब्लास्ट को पाकिस्तान के साथ जोड़ते दिख रहे हैं. वो कहते हैं न चोर की दाढ़ी में तिनका!

दरअलस मंगलवार, 11 नवंबर को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक कोर्ट के बाहर कार में जोरदार ब्लास्ट हुआ जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई और 36 घायल हो गए. पाकिस्तान की सरकार ने इसे सुसाइड ब्लास्ट बताया है और इसके लिए अफगानिस्तान को चलाने वाले तालिबान सर्मथित उग्रवादियों को जिम्मेदार ठहराया है. अब ख्वाजा आसिफ ने चेतावनी दी है कि अफगानिस्तान में आतंकवादी पनाहगाहों पर हमलों से "इनकार नहीं किया जा सकता" और निश्चित रूप से हो सकता है.

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार एक इंटरव्यू में रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान आज के हमलों के बाद कार्रवाई करने के लिए "मजबूर" है. रक्षा मंत्री ने कहा कि अब यह भ्रम नहीं रहना चाहिए कि अफगान तालिबान पाकिस्तान के हमदर्द हैं या शांति चाहने में ईमानदार हैं. उन्होंने कहा कि हमें खुद को मूर्ख नहीं बनाना चाहिए.

और फिर उन्होंने दिल्ली ब्लास्ट का लिंक खुद से पाकिस्तान के साथ जोड़ लिया. नई दिल्ली में विस्फोट पर आसिफ ने कहा: "मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर अगले कुछ घंटों या कल में भारत इसके लिए हमें दोषी ठहराए."

इसके बाद पाक रक्षा मंत्री सफाई भी देने लगें. उन्होंने कहा: "मैं अपने पूर्वी और पश्चिमी पड़ोसियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि पाकिस्तान उनके साथ लड़ने में दिलचस्पी नहीं रखता है. हम एक ऐसे चरण से गुजर रहे हैं जहां हम अपने आर्थिक लाभ को मजबूत कर रहे हैं और यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि हम धीरे-धीरे अपनी आर्थिक बेड़ियां खोल रहे हैं."

उन्होंने आगे अपनी सोच में नीचता को और जग-जाहिर किया. उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव के दूसरे चरण से पहले पाकिस्तान के खिलाफ भारत के किसी भी दुस्साहस से इनकार नहीं किया जा सकता है.

