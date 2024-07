"यकीन नहीं हो रहा... सनसनाहट महसूस हुई", ट्रंप की जुबानी हमले की पूरी कहानी

डोनाल्‍ड ट्रंप को पहले तो यह अहसास ही नहीं हुआ कि उन्‍हें गोली लगी है. उन्‍हें कान के पास कुछ सनसनाहट हुई. ट्रंप को यकीन ही नहीं हो पा रहा है कि अमेरिका में किसी पूर्व राष्‍ट्रपति पर ऐसा हमला हो सकता है. ट्रंप ने जब अपने कान पर हाथ लगाया, तो उन्‍हें अहसास हुआ कि खून निकल रहा है. गोली उनके कान को छूकर निकली है. पूर्व राष्ट्रपति एवं रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि पेनसिल्वेनिया में चुनावी रैली के दौरान उनपर हमला किया गया, जिसमें एक गोली उनके दाहिने कान के ऊपरी हिस्से में लगी.

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया मंच 'ट्रुथ सोशल' पर बताया कि हमला कैसे हुआ? ट्रंप (78) ने जान बचाने के लिए अमेरिका की 'सीक्रेट सर्विस' का शुक्रिया भी अदा किया. पूर्व राष्ट्रपति ने कहा, "मैं पेनसिल्वेनिया के बटलर में चुनावी रैली के दौरान मुझ पर हुए हमले के बाद तुरंत कार्रवाई करने के लिए अमेरिका की सीक्रेट सर्विस और समस्त कानून प्रवर्तन एजेंसियों को धन्यवाद देता हूं."

