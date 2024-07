ट्रंप पर जानलेवा हमला, रैली के दौरान चली गोलियां, बाइडेन बोले- "अमेरिका में हिंसा के लिए जगह नहीं"

अमेरिका के पूर्व राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप पर एक चुनावी रैली के दौरान गोलीबारी हुई है. हमले के बाद ट्रंप के कान से खून बहता दिखाई दिया. इसके बाद तुरंत उन्‍हें अस्‍पताल ले जाया गया. इस हमले में एक ट्रंप समर्थक के मारे जाने की खबर आ रही है. इस हमले में अज्ञात हमलावर के मारे जाने की खबर है. राष्‍ट्रपति जो बाइडेन ने ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले की निंदा की है. अमेरिका में नंवबर में राष्‍ट्रपति चुनाव होने हैं. ट्रंप और बाइडेन इन दिनों चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और इसी दौरान ये हमला हुआ है. राष्ट्रपति बाइडेन ने शनिवार को अपने रिपब्लिकन प्रतिद्वंद्वी ट्रंप पर जानलेवा हमले की निंदा की और कहा कि "अमेरिका में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है."

डोनाल्‍ड ट्रंप पेंसिल्वेनिया के बटलर में एक चुनावी रैली कर रहे थे, तभी उन पर हमला हुआ. एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग हुई. सीक्रेट सर्विस द्वारा उन्हें तुरंत कार्यक्रम स्थल से बाहर ले जाया गया. बाइडेन ने कहा, "मुझे पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रम्प की रैली में हुई गोलीबारी के बारे में जानकारी दी गई है. मैं यह सुनकर आभारी हूं कि वह सुरक्षित है और अच्छा कर रहा है. बाइडेन ने एक बयान में कहा, मैं उनके और उनके परिवार और रैली में शामिल सभी लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, क्योंकि हम आगे की जानकारी का इंतजार कर रहे हैं.

Trump got shot in the side of the head at his rally in Pennsylvania pic.twitter.com/5xtwgRscOr