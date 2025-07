ये नए भारत की पहचान... गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखकर बोले उमर अब्दुल्ला, पीएम ने खुशी जताई

गुजरात दौरे पर आए जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने साबरमती रिवरफ्रंट और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी समेत कई जगहों का दौरा किया और इनकी दिल खोलकर तारीफ की. गुरुवार को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दौरा करने के बाद उमर ने कहा कि मैंने सोचा नहीं था कि यह प्रतिमा इतनी भव्य होगी. इससे पहले, अहमदाबाद में साबरमती रिवरफ्रंट पर मॉर्निंग वॉक करने के बाद उन्होंने इसे सबसे खूबसूरत जगहों में से एक बताया था. उमर के गुजरात दौरे पर खुशी जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के उनके दौरे से अन्य भारतीयों को देश के विभिन्न हिस्सों की यात्रा करने की प्रेरणा मिलेगी.

दो दिन के गुजरात दौरे पर आए उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को केवड़िया स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और नर्मदा डैम का दौरा किया. उन्होंने इस दौरान सरदार वल्लभभाई पटेल को श्रद्धांजलि दी. स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखकर उमर ने कहा कि मैंने सोचा नहीं था कि यह प्रतिमा इतनी भव्य होगी. इसे देखकर ही समझा जा सकता है कि यह किस सोच और भाव से बनाई गई है. सरदार वल्लभभाई पटेल, जिन्हें हम आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, उनके लिए यह सच्ची श्रद्धांजलि है. यह नए भारत की एक बड़ी पहचान है.

जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने नर्मदा डैम परियोजना की भी सराहना की और कहा कि यह गुजरात की जीवनरेखा है. सोचिए, इस डैम के जरिए कच्छ जैसे इलाकों में पानी पहुंचाया जा रहा है, जहां कभी सूखे और रेत के अलावा कुछ नहीं था. अब वहां खेती हो रही है. लोगों की जिंदगी बदल रही है.

उमर ने जम्मू-कश्मीर की परिस्थितियों का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे लिए दुर्भाग्य की बात रही है कि जम्मू-कश्मीर में हम ऐसे प्रोजेक्ट की कल्पना भी नहीं कर सके. हमें कभी पानी रोकने की इजाजत नहीं दी गई. अब जब सिंधु जल संधि को रोका गया है तो उम्मीद है कि भविष्य में जम्मू-कश्मीर में भी ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे, जिससे न तो बिजली की कमी होगी और न ही पीने के पानी की.

उमर अब्दुल्ला इससे पहले अहमदाबाद में साबरमती रिवरफ्रंट पर मॉर्निंग वॉक करते नजर आए थे. उन्होंने साबरमती रिवरफ्रंट को सबसे खूबसूरत जगहों में से एक बताया. रिवरफ्रंट पर दौड़ लगाने की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एक टूरिजम प्रोग्राम के सिलसिले में अहमदाबाद में रहते हुए मैंने यहां होने का फायदा उठाया और प्रसिद्ध साबरमती रिवरफ्रंट सैरगाह पर सुबह दौड़ लगाई.

While in #Ahmedabad for a tourism event I took advantage of being here to get my morning run at the famed Sabarmati River Front promenade. It's one of the nicest places I've been able to run & it was a pleasure to get to share it with so many other walkers/runners. I even managed… pic.twitter.com/q9GbLcnDgz