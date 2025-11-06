विज्ञापन
ट्रंप ने उड़ाई चीनी राष्ट्रपति की खिल्ली, कहा- जिनपिंग के 'डरपोक' मंत्रियों की तरह मुझे भी कैबिनेट चाहिए

डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग ने पिछले महीने साउथ कोरिया में 32वीं APEC आर्थिक नेताओं की बैठक से पहले द्विपक्षीय बैठक के लिए मुलाकात की थी. अब ट्रंंप ने अपना अनुभव साझा किया है.

  • डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन सीनेटरों के साथ बैठक में चीनी राष्ट्रपति की तानाशाही का जिक्र किया, मजाक उड़ाया
  • ट्रंप ने बताया कि शी जिनपिंग के दोनों तरफ छह अधिकारी सावधान मुद्रा में खड़े थे और कोई जवाब नहीं दे रहे थे
  • ट्रंप ने मजाक मजाक में अपनी कैबिनेट से भी शी जिनपिंग जैसे सख्त और अनुशासित व्यवहार की मांग की
अमेरिका को ग्रेट (महान) बनाने का वादा करके राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप को अब चीन में शी जिनपिंग की तानाशाही रास आ रही है, वो भी अमेरिका में वैसी ही तानाशाही का सपना देख रहे हैं. बुधवार, 5 नवंबर को व्हाइट हाउस में अपनी पार्टी यानी रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटरों के साथ बैठक में डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग और उनके अधिकारियों के साथ अपनी मुलाकात का जिक्र किया.

ट्रंप ने यहां माइक पर बताया कि कैसे शी के दोनों तरफ छह अधिकारी थे और वे सभी सीधे सावधान मुद्रा में खड़े थे. ट्रंप ने खुद एक्टिंग भी करके दिखाई. ट्रंप ने कहा कि जब उन्होंने उनमें से एक अधिकारी से बात की तो उन्हें कोई जवाब नहीं मिला. "मैंने कहा कि क्या आप मुझे जवाब देंगे. लेकिन मुझे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. राष्ट्रपति शी ने उन्हें (प्रतिक्रिया) देने नहीं दी."

उन्होंने ने आगे कहा, "मैं चाहता हूं कि मेरा कैबिनेट भी ऐसा ही व्यवहार करे."

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, "मैंने अपने जीवन में कभी भी पुरुषों को इतना डरा हुआ नहीं देखा." ट्रंप के यह कहते ही पूरा कमरा हंसी से गूंज उठा. फिर ट्रंप ने उपराष्ट्रपति जेडी वांस से कहा, "आप ऐसा व्यवहार क्यों नहीं करते? जेडी इस तरह व्यवहार नहीं करते हैं. जेडी बातचीत में दखल देते हैं. मैं कम से कम कुछ दिनों के लिए ऐसा करना चाहता हूं, ठीक है, जेडी?" 

ट्रंप के यह कहते ही जेडी वांस सीधे बैठने का नाटक करते हैं; इसके बाद फिर से हंसी गूंज उठी. 

गौरतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग ने पिछले महीने साउथ कोरिया के बुसान में 32वीं APEC आर्थिक नेताओं की बैठक से पहले द्विपक्षीय बैठक के लिए मुलाकात की थी. ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी के बाद उनकी जिनपिंग के साथ पहली व्यक्तिगत बातचीत थी. ट्रंप ने शी को "बहुत सख्त नेगोशिएटर" बताया और संकेत दिया कि उनकी बातचीत लंबे समय से चले आ रहे आर्थिक विवादों पर केंद्रित रही.

