“बाहर निकलो”: ट्रंप ने पत्रकारों के सामने अपने ही खास स्टाफ को क्यों डांटा? यह वीडियो वायरल है

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही वहां मौजूद अपने एक स्टाफ को बाहर निकलने का आदेश दे दिया क्योंकि जवाब देने के बीच उसका फोन बजने लगा था.

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने आप में अजूबा हैं. चाहे दुनिया के सामने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को डांटना हो या फिर व्हाइट हाउस के उपर चढ़कर डांस करना, ट्रंप के दिल में जो आता है, वो वही करते हैं. डोनाल्ड ट्रंप एक और चीज के लिए जाने जाते हैं, जब वो बोल रहे होते हैं और उस समय कोई उनका ध्यान भटकाता है तो वो उसे सहन नहीं करते हैं- भले ही यह काम उनका अपना कोई खास स्टाफ ही क्यों न करे. 

राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही वहां मौजूद एक व्यक्ति को बाहर निकलने का आदेश दे दिया क्योंकि उनके जवाब देने के बीच में उस इंसान को फोन बजने लगा था. द डेली मेल ने अपने रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की है कि ट्रंप ने जिस इंसान को ओवल ऑफिस से बाहर निकाला था वो कोई और नहीं बल्कि व्हाइट हाउस के स्टाफ सचिव विल शार्फ थे.

आखिर हुआ क्या?

सोशल मीडिया पर इस घटनाक्रम का पूरा वीडियो वायरल हो रहा है. कई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन करने के बाद, ट्रंप प्रेस के सवालों के जवाब दे रहे थे. एक रिपोर्टर ने राष्ट्रपति से अमेरिकी सरकार की ओर से इंटेल का एक हिस्सा खरीदने के उनके हालिया फैसले के बारे में पूछा.

ट्रंप ने इसका जवाब देते हुए कहा, 'जैसा कि आप जानते हैं कि शेयर बाजार शुक्रवार को लगभग एक हजार प्वाइंट ऊपर चला गया और यह ऊपर इसलिए नहीं गया...'

इससे पहले की ट्रंप अपना जवाब पूरा कर पाते, किसी का फोन बजने लगा. ट्रंप आवाज सुनते ही अचानक से रुक गए. ट्रंप ने पूछा, 'हैलो, यह कौन है.. वहां पीछे कौन है? ठीक है, कमरे से बाहर निकलो!'

इससे पहले की वो इंसान ओवल ऑफिस का दरवाजा बंद करके बाहर गया, वीडियो में ट्रंप कैबिनेट के सदस्यों और कुछ पत्रकारों की हंसी सुनी जा सकती है. द डेली मेल ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि जिस कर्मचारी का फोन बजा था और जिसे बाहर भेजा गया, वो कोई और नहीं बल्कि व्हाइट हाउस के स्टाफ सचिव विल शर्फ थे.

