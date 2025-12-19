एप्सटीन एस्टेट की तस्वीरों में दिखे बिल गेट्स और नोआम चॉम्स्की, जानिए क्यों ट्रंप प्रशासन पर बढ़ रहा है दबाव

अमेरिका में जेफरी एप्सटीन केस एक बार फिर सुर्खियों में है. अमेरिकी संसद में डेमोक्रेटिक नेताओं ने एप्सटीन से जुड़ी नई तस्वीरें जारी की हैं, जिसके बाद ट्रंप प्रशासन पर एप्सटीन से जुड़ी फाइलें बाहर लाने का दबाव और बढ़ गया है. सरकार के पास शुक्रवार तक फाइलें जारी करने की डेडलाइन है और उससे पहले ये फोटो सियासी हलचल बढ़ा रहा है. अमेरिकी डेमोक्रेट्स ने कुल 68 तस्वीरें जारी की हैं. ये तस्वीरें एप्सटीन की प्रॉपर्टी से मिली हैं और कहा जा रहा है कि अभी बहुत बड़ा फोटो स्टॉक अभी बाकी है. पिछले कुछ दिनों में संसद लगातार ऐसे फोटो जारी कर रही है, जिससे वॉशिंगटन की राजनीति और गर्म हो गई है.

नई तस्वीरों में कई पासपोर्ट और आईडेंटिटी डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहे हैं. इनमें कई देशों के दस्तावेज हैं और लगभग सभी में निजी जानकारी हटा दी गई है. इनमें से कई पासपोर्ट “फीमेल” कैटेगरी के हैं और देशों के नाम में यूक्रेन और रूस भी शामिल हैं. इन तस्वीरों में चेहरों को भी छुपाया गया है ताकि किसी की पहचान उजागर न हो.

एप्सटीन मशहूर विचारक नोआम चॉम्स्की के साथ दिख रहे हैं

कुछ तस्वीरों में मशहूर लोगों की मौजूदगी भी देखी जा सकती है. दो फोटो में एप्सटीन मशहूर विचारक नोआम चॉम्स्की के साथ एक विमान में बैठे दिख रहे हैं. कुछ तस्वीरों में बिल गेट्स एक महिला के साथ नजर आ रहे हैं, जिनका चेहरा ब्लर कर दिया गया है. इससे पहले की फोटो सीरीज में फिल्ममेकर वुडी एलेन और पूर्व ट्रंप सलाहकार स्टीव बैनन की तस्वीरें भी पोस्ट की गई थीं.

क्यों गर्म है राजनीतिक माहौल?

महत्वपूर्ण बात यह है कि इन नई तस्वीरों में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई अवैध गतिविधि का सबूत नहीं मिल रहा है. लेकिन एक स्क्रीनशॉट ने राजनीतिक माहौल गरमा दिया है. इस चैट में एक अनजान व्यक्ति युवा महिलाओं को “भेजने” की बात कर रहा है. चैट के एक हिस्से में “18 साल” लिखा नजर आता है, लेकिन नाम और पहचान पूरी तरह हटा दी गई है.

एक दूसरी तस्वीर में एक महिला के पैर पर एक लाइन लिखी दिखती है, जो व्लादिमीर नाबोकोव की किताब “लोलिटा” से ली गई है. यह किताब एक नाबालिग लड़की पर आधारित कहानी है. हालांकि यह तस्वीर क्यों जारी हुई और इसका संदर्भ क्या है, यह साफ नहीं है.

डेमोक्रेट्स का कहना है कि वे सारी सामग्री धीरे-धीरे जारी कर रहे हैं, जिसमें पीड़ितों की पहचान छुपाई जा रही है. दूसरी तरफ रिपब्लिकन का आरोप है कि डेमोक्रेट्स तस्वीरें चुन-चुनकर पोस्ट कर रहे हैं ताकि एक राजनीतिक कहानी बनाई जा सके.अब नजरें अमेरिकी न्याय विभाग पर हैं, जिसे शुक्रवार तक एप्सटीन केस की विस्तृत फाइलें सार्वजनिक करनी हैं. एप्सटीन 2019 में जेल में खुदकुशी कर चुका है, लेकिन मामले से जुड़ा रहस्य और राजनीति आज भी खत्म नहीं हुई है.

