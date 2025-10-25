'नॉर्थ कोरिया परमाणु शक्ति है'... ट्रंप का बड़ा बयान, एशिया दौरे पर किम जोंग से कर सकते हैं मुलाकात

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने एशिया दौरे के लिए रवाना हो गए हैं. यहां उनकी सबसे अहम बैठक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ होने वाली है. हालांकि ट्रंप ने यह भी संकेत दे दिया है कि वह नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन के साथ भी मुलाकात कर सकते हैं. ट्रंप ने संवाददाताओं से कहा है कि वह इस दौरे पर किम जोंग-उन के साथ बैठक के लिए भी तैयार हैं. डोनाल्ड ट्रंप शुक्रवार, 24 अक्टूबर (स्थानीय समयानुसार) की रात वाशिंगटन से रवाना हुए. वह मलेशिया, जापान और दक्षिण कोरिया की पांच दिवसीय यात्रा पर गए हैं. जनवरी में पदभार संभालने के बाद यह ट्रंप की एशिया की पहली यात्रा है. वह स्थानीय समयानुसार रविवार सुबह मलेशिया पहुंचने वाले हैं.

वाशिंगटन छोड़ते समय, ट्रंप ने उन अटकलों को हवा दे दी कि कोरियाई प्रायद्वीप पर 2019 के बाद पहली बार किम जोंग से मिल सकते हैं. ट्रंप ने अपने राष्ट्रपति विमान में बैठकर कहा, "मैं (बैठक) करूंगा. यदि आप अपनी खबर चलाना चाहते हैं, तो मैं इसके लिए तैयार हूं... मेरा उनके साथ बहुत अच्छा रिश्ता था."

द गार्डियन की एक रिपोर्ट के अनुसार व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा कि मलेशिया के रास्ते में ईंधन भरने के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति कतर में उतरेंगे और वहां उनके कतर के अमीर से भी मिलने की उम्मीद है. ट्रंप के साथ यहां अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी शामिल होंगे और उम्मीद है कि वे गाजा में युद्धविराम पर चर्चा करेंगे, जिसे अधिकारी आने वाले हफ्तों में दूसरे, अंतिम चरण में ले जाने की उम्मीद कर रहे हैं.

ट्रंप को अपनी यात्रा के अंतिम दिन शी जिनपिंग से मिलना है. उम्मीद है कि यहां दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच जारी भीषण व्यापार युद्ध को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर मुहर लगाया जाएगा.

नॉर्थ कोरिया की न्यूक्लियर ताकत पर ट्रंप ने क्या कहा?

किम जोंग ने अमेरिका के साथ किसी बातचीत के लिए शर्त रखी है कि अमेरिका पहले नॉर्थ कोरिया को परमाणु देश के रूप में अपनी मान्यता दे. जब ट्रंप से इस मांग के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने बारे में जवाब दिया, "ठीक है, मुझे लगता है कि वे एक तरह से परमाणु शक्ति हैं... जब आप कहते हैं कि उन्हें एक परमाणु शक्ति के रूप में पहचाना जाना चाहिए, तो ठीक है, उनके पास बहुत सारे परमाणु हथियार हैं, मैं यही कहूंगा."

