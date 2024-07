VIDEO : एक बाद एक चली कई गोलियां, कान के पास खून... जब ट्रंप पर हुआ जानलेवा हमला

डोनाल्ड ट्रंप आज ​​पेंसिल्वेनिया में एक रैली को संबोधित कर रहे थे. खुले मैदान में हो रही इस रैली में हजारों लोग मौजूद थे. रैली के दौरान एकाएक गोलियां की आवाज सुनाई देने लगी और ट्रंप के समर्थक चिल्‍लाने लगे. इस दौरान ट्रंप समेत सभी लोग नीचे झुक गए. ट्रंप पर हुए हमले का एक वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कैसे ट्रंप को निशाना बनाया गया. हालांकि, इस हमले में डोनाल्‍ड ट्रंप बाल-बाल बच गए. हालांकि, उनके कान पर चोट आई है, जिसके बाद उन्‍हें अस्‍पताल ले जाया गया.

ट्रंप ने शायद ही कभी सोचा होगा कि उन्‍हें चुनाव प्रचार रैली के दौरान यूं निशाना बनाया जाएगा. वह सिर पर लाल रंग की टोपी लगाकर बड़े जोश में लोगों को संबोधित कर रहे थे. वह कह रहे थे कि देखिए, हमारे देश को क्‍या हो गया है... इसके बाद गोलियों की आवाज आनी शुरू हो गई. ट्रंप इस दौरान कान पर हाथ लगाते हुए दिखे. और फिर वह नीचे झुक गए. वहीं, रैली में में मौजूद सभी लोग डर से चिल्‍लाने लगे. दरअसल, किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्‍या हो रहा है? कहां से गोलियां चल रही हैं.

Trump got shot in the side of the head at his rally in Pennsylvania pic.twitter.com/5xtwgRscOr