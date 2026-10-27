वोट चोरी पकड़वाओ और 9 करोड़ रुपये ले जाओ; मिडटर्म चुनाव से पहले ट्रंप का ऐलान, वोटर फ्रॉड पर 10 लाख डॉलर का इनाम

अमेरिका में 3 नवंबर को होने वाले मिडटर्म चुनावों से पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई घोषणा कर दी है. ट्रंप ने कहा है कि जो कोई भी पिछले चुनावों या आगामी 2026 मिडटर्म चुनाव में वोटर फ्रॉड से जुड़ी ऐसी जानकारी देगा, जिसके आधार पर दोषियों की गिरफ्तारी और सजा होगी, उसे 10 लाख अमेरिकी डॉलर का इनाम दिया जाएगा. ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिकी राजनीति में चुनावी पारदर्शिता, प्रशासनिक प्रदर्शन और संसद के नियंत्रण को लेकर बहस तेज है.

ट्रंप ने सोशल मीडिया पर किया ऐलान, ये शर्त भी लगाई

डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कहा कि पिछले चुनावों या आगामी 2026 मिडटर्म चुनाव में वोटर फ्रॉड की रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति को 10 लाख डॉलर दिए जाएंगे, बशर्ते उसकी दी गई जानकारी के आधार पर फ्रॉड करने वालों की गिरफ्तारी और दोषसिद्धि हो. उन्होंने लिखा कि मामले पर ध्यान देने के लिए सभी का धन्यवाद. हालांकि ट्रंप ने यह स्पष्ट नहीं किया कि इस इनाम की राशि का स्रोत क्या होगा और इसे किस प्रक्रिया के तहत वितरित किया जाएगा.

ट्रंप ने वोट चोरी रोकने के लिए किया इनाम का ऐलान

Photo Credit: डोनाल्ड ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट का स्क्रीनशॉट

ट्रंप के लिए क्यों अहम है ये चुनाव?

अमेरिका में 3 नवंबर को मिडटर्म चुनाव होने हैं, जिनमें प्रतिनिधि सभा (हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स) की सभी 435 सीटों और सीनेट की लगभग एक-तिहाई सीटों पर मतदान होना है. इन चुनावों का परिणाम यह तय करेगा कि कांग्रेस (संसद) के दोनों सदनों पर किस दल का नियंत्रण रहेगा. यह चुनाव ट्रंप प्रशासन के आगे के विधायी एजेंडे के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. अगर विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी बेहतर प्रदर्शन करती है तो ट्रंप प्रशासन की नीतियों को आगे बढ़ाने में मुश्किलें आ सकती हैं और कांग्रेस स्तर पर जांच-पड़ताल भी बढ़ सकती है.

चुनावी धांधली को लेकर दोहराया पुराना रुख

ट्रंप लंबे समय से चुनावी गड़बड़ियों और वोटर फ्रॉड के मुद्दे को उठाते रहे हैं. वह पहले भी दावा कर चुके हैं कि उन्होंने 2020 का राष्ट्रपति चुनाव जीता था. इसी संदर्भ में उन्होंने एक बार फिर चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता की जरूरत पर जोर दिया और वोटर फ्रॉड के मामलों की जानकारी साझा करने की अपील की.

मिडटर्म चुनाव क्यों हैं महत्वपूर्ण?

अमेरिका में मिडटर्म चुनाव हर चार वर्ष में राष्ट्रपति के कार्यकाल के मध्य में आयोजित किए जाते हैं. इन्हें देश के राजनीतिक माहौल और जनता के रुझान का महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता है. इन चुनावों के जरिए न केवल कांग्रेस की संरचना तय होती है, बल्कि कई राज्यों और स्थानीय निकायों के चुनाव भी इसी दौरान कराए जाते हैं.

अन्य चुनावी वादों से भी चर्चा में ट्रंप

हाल के दिनों में ट्रंप कई बड़े चुनावी वादों को लेकर भी चर्चा में रहे हैं. उन्होंने यह भी प्रस्ताव दिया था कि यदि रिपब्लिकन पार्टी कांग्रेस के दोनों सदनों में बहुमत बनाए रखती है तो प्रत्येक वयस्क अमेरिकी नागरिक को 5,000 डॉलर दिए जा सकते हैं. इसके अलावा उन्होंने उत्तरी कैरोलिना के एक सैन्य अड्डे के दूषित पानी से प्रभावित पूर्व सैनिकों को मिलने वाले मुआवजे के मुद्दे को भी रिपब्लिकन जीत से जोड़ा था.

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