ट्रंप का माइंडगेम और पुतिन का एंडगेम, अलास्का में होने वाली बैठक से आखिर दोनों नेता चाहते क्या हैं, पढ़ें

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शुक्रवार (आज) को अलास्का में मिलने वाले हैं. बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात अमेरिकी हवाई अड्डे पर होगी. इस मुलाकात के दौरान खास तौर पर रूस-यूक्रेन के बीच जारी युद्ध पर बातचीत होनी है. बीते चार सालों में ट्रंप और पुतिन के बीच इस तरह की यह पहली मुलाकात है. लिहाजा इससे उम्मीदें भी काफी ज्यादा हैं.

इस मुलाकात पर दुनिया के दूसरे देशों की भी नजर बनी हुई है. ट्रंप और पुतिन के बीच होने जा रही इस मुलाकात को यूक्रेन युद्ध खत्म करने के प्रयास के तौर पर भी देखा जा रहा है. हालांकि, युद्ध खत्म करने को लेकर रूस और यूक्रेन का दृष्टिकोण काफी अलग है. ऐसे में ये देखना होगा कि ट्रंप की ये कोशिश कितनी सफल हो पाती है.

आपको बता दें कि फरवरी 2022 में यूक्रेन पर अपना हमला शुरू करने के बाद यह राष्ट्रपति पुतिन की किसी पश्चिमी देश की पहली यात्रा है. साथ ही साथ बीते दस वर्षों में यह उनकी पहली अमेरिका यात्रा है. ट्रंप और पुतिन के बीच होने जा रही बैठक से ना सिर्फ रूस और यूक्रेन को उम्मीद है बल्कि इससे अमेरिका और यूरोप को भी खासी उम्मीदें हैं.

रूस को क्या कुछ होगा हासिल

अगर बात रूस की करें तो राष्ट्रपति पुतिन के लिए ये शिखर सम्मेलन, संघर्ष समाप्त करने के लिए रूस की कट्टरपंथी मांगों पर दबाव बढ़ाने का एक सही मौके की तरह है.

जून में प्रकाशित शांति योजना के मसौदे में, रूस ने यूक्रेन से खेरसॉन, लुगांस्क, ज़ापोरिज़िया और डोनेट्स्क क्षेत्रों से अपनी सेना वापस लेने की बात कही थी, जिसे मॉस्को ने 2022 में अपने कब्जे में लेने का दावा किया था. हालांकि, यूक्रेन ने इस बात को खारिज कर दिया है।

रूस ने यूक्रेन से अपनी सैन्य लामबंदी रोकने, अपनी नाटो महत्वाकांक्षाओं को त्यागने और पश्चिमी देशों से हथियारों की आपूर्ति तुरंत बंद करने की बात कही थी. आलोचकों का कहना है कि यह समर्पण के समान है.

इलाकों के अलावा, रूस चाहता है कि यूक्रेन रूसी भाषी आबादी के "अधिकार और स्वतंत्रता" सुनिश्चित करे और जिसे वह "नाज़ीवाद का महिमामंडन" कहता है, उस पर रोक लगाए. वह पश्चिमी प्रतिबंधों को भी हटाना चाहता है.

यूक्रेन का कहना है कि रूस के नाज़ीवाद के आरोप बेतुके हैं और वह पहले से ही रूसी भाषियों को अधिकारों की गारंटी देता है.

यूक्रेन को इस बैठक से क्या है उम्मीदें

यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की इस शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं हो रहे हैं. उन्होंने कहा है कि उनकी भागीदारी के बिना कोई शांति समझौता नहीं हो सकता है. उन्होंने इस मुलाकात को पुतिन के लिए ''व्यक्तिगत जीत'' बताया है.

यूक्रेन ने शांति वार्ता की शर्त के रूप में जमीन, समुद्र और आकाश पर बिना शर्त युद्धविराम की बात कही है.

यूक्रेन चाहता है कि दोनों पक्ष सभी युद्धबंदियों को रिहा कर दें. साथ ही यूक्रेन ने सभी यूक्रेनी बच्चों की वापसी की भी मांग की है. यूक्रेन का आरोप है कि रूस ने इन बच्चों को अवैध रूप से कैद किया हुआ है.

यूक्रेन का कहना है कि युद्ध शुरू होने के बाद से रूस ने हजारों यूक्रेनी बच्चों को जबरन अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में ट्रांसफर कर दिया है. अक्सर उन्हें रूसी परिवारों में अपनाया जाता है और उन्हें रूसी नागरिकता प्रदान की जाती है.

हालांकि, रूस अपहरण के आरोपों को खारिज करता है लेकिन स्वीकार करता है कि हजारों बच्चे उसके क्षेत्र में हैं.

यूक्रेन का कहना है कि किसी भी सौदे में रूस को दोबारा हमला करने से रोकने के लिए सुरक्षा गारंटी शामिल होनी चाहिए और उसके क्षेत्र में तैनात किए जाने वाले सैनिकों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए.

इसमें कहा गया है कि रूस पर प्रतिबंध धीरे-धीरे ही हटाए जा सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उन्हें फिर से लागू करने का एक तरीका होना चाहिए.

अमेरिका को क्या होगा फायदा?

आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया था कि वह जनवरी में पदभार संभालने के बाद "24 घंटों" के भीतर युद्ध समाप्त कर देंगे. लेकिन आठ महीने बाद, और पुतिन के बार-बार फोन करने और अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ़ की रूस की कई यात्राओं के बाद भी, वह क्रेमलिन से कोई बड़ी रियायत लेने में असफल रहे हैं.

शिखर सम्मेलन व्यक्तिगत रूप से कोई सौदा करने का उनका पहला अवसर है.

"ट्रम्प: द आर्ट ऑफ द डील" पुस्तक के लेखक अमेरिकी राष्ट्रपति ने बुधवार को कहा कि अगर रूस ने अपना आक्रमण नहीं रोका तो उसे "बहुत गंभीर परिणाम" भुगतने होंगे.

ट्रंप ने शुरू में कहा था कि वार्ता में कुछ "भूमि अदला-बदली" होगी, लेकिन बुधवार को यूरोपीय नेताओं से बात करने के बाद वह पीछे हटते दिखे.

ट्रंप ने कहा है कि वह "बहुत जल्दी युद्धविराम देखना चाहेंगे".

लेकिन व्हाइट हाउस ने इसे पूर्व रियलिटी टीवी स्टार के लिए "सुनने का अभ्यास" बताते हुए किसी सफलता की उम्मीदों को कम कर दिया है.

ट्रंप ने कहा कि अगर पहला ठीक रहा, तो हम जल्द ही दूसरा सम्मेलन बुलाएंगे. उन्होंने यह भी संकेत दिया कि ज़ेलेंस्की अगले शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले सकते हैं.

इस बैठक पर यूरोप की भी है नजर