मेरी सरकार ढूंढ निकालेगी... चार्ली की हत्या पर आगबबूला ट्रंप, कट्टरपंथी वामपंथियों को बताया जिम्मेदार

Donald Trump ally Charlie Kirk shot dead: ट्रंप के प्रमुख सहयोगी, राइटविंग युवा कार्यकर्ता और इन्फ्लुएंसर चार्ली किर्क की बुधवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई. किर्क को यूटाह वैली यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम में बोलते समय सबके सामने गोली मारी गई.

  • अमेरिका में राइटविंग युवा कार्यकर्ता चार्ली किर्क को सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान गोली मार दी गई.
  • राष्ट्रपति ट्रंप ने चार्ली किर्क को सच्चाई के लिए शहीद मानते हुए सरकारी भवनों पर झंडे आधा झुकाने का आदेश दिया.
  • ट्रंप ने कट्टरपंथी वामपंथ की बयानबाजी को हत्या का कारण बताया और जिम्मेदारों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया.
अमेरिका में गोलियां चलनी बंद नहीं होंगी. कभी उसके निशाने पर स्कूल में पढ़ते मासूम बच्चे होंगे तो कभी खुद अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का खास पार्टनर. ट्रंप के प्रमुख सहयोगी, राइटविंग युवा कार्यकर्ता और  इन्फ्लुएंसर चार्ली किर्क की बुधवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई. किर्क को यूटाह वैली यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम में बोलते समय सबके सामने गोली मारी गई. अब राष्ट्रपति ट्रंप ने चार्ली किर्क को "सच्चाई के लिए शहीद" के रूप में सम्मानित किया,  रविवार तक सरकारी भवनों पर झंडों को आधा झुकाने का आदेश दिया. साथ ही उन्होंने रेडिकल लेफ्ट यानी "कट्टरपंथी वामपंथ" को हत्या से जोड़ते हुए यह सुझाव दिया कि उसकी बयानबाजी के कारण ही राइटविंग एक्टिविस्ट चार्ली की हत्या हुई है.

एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा, "सालों से कट्टरपंथी वामपंथियों ने चार्ली जैसे अद्भुत अमेरिकियों की तुलना नाजियों और दुनिया के सबसे खराब सामूहिक हत्यारों और अपराधियों से की है."  उन्होंने कहा, "आज हम अपने देश में जो आतंकवाद देख रहे हैं, उसके लिए इस तरह की बयानबाजी सीधे तौर पर जिम्मेदार है और इसे अभी रुकना चाहिए."

इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने की कसम खाई. ट्रंप ने कहा, "यह अमेरिका के लिए एक काला क्षण (डार्क मोमेंट) है… मेरी सरकार उन सभी को ढूंढेगा जिन्होंने इस अत्याचार और अन्य राजनीतिक हिंसा में योगदान दिया, जिसमें वे संगठन भी शामिल हैं जो इसे फंडिंग करते हैं और इसका समर्थन करते हैं."

किर्क ने युवा वोटरों के बीच ट्रंप के लिए समर्थन बढ़ाने में मदद की थी. उनको बुधवार को यूटाह वैली यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम में बोलते समय गोली मार दी गई.

हत्यारा अभी भी गिरफ्त से बाहर

घटनास्थल के वीडियो में दिख रहा है कि चार्ली एक बड़ी भीड़ को संबोधित कर रहे हैं, तभी एक गोली चलने की आवाज आई. कैमरे के तेजी से हिलने से पहले चार्ली अपनी कुर्सी पर गिरता हुआ दिखे और दर्शकों में घबराहट की आवाजें आने लगीं. पुलिस ने कहा कि उनका मानना ​​है कि गोली कैंपस की छत से चली थी, जो काले कपड़े पहने किसी व्यक्ति द्वारा चलाई गई थी. यह एक टारगेट बनाकर हत्या करने का मामला प्रतीत होता है.

गोलीकांड को जिसने भी अंजाम दिया वो अभी गिरफ्त से बाहर है. पहले एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया था लेकिन फिर उसे छोड़ दिया गया. इसकी जानकारी FBI के डायरेक्टर काश पटेल ने दी है. यानी अभी भी हत्यारा पुलिस की चंगूल से बाहर है.

