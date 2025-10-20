Diwali 2025: इंग्लैंड के शहर में श्रीराम दिखे, जटायु ने भरी उड़ान... तस्वीरों में 7000KM दूर वाली दिवाली

Diwali 2025: दिवाली यानी रोशनी का त्योहार, यानी अंधकार पर ज्योत की जीत का त्योहार, 14 साल के वनवास के बाद प्रभु श्रीराम के अयोध्या लौटने का जश्न… सच कहें तो हम भारतवासियों के लिए यह सिर्फ एक त्योहार नहीं है. लेकिन क्या आपको पता है कि भारत से 7000 किमी दूर इंग्लैंड के एक शहर में भी दिवाली बड़े धूम धाम से मनाई जाती है. बात हो रही है नॉर्थम्प्टन शहर की.

इस जश्न वाले दिन पूरा शहर सड़कों पर होता है, कलाकारों की परेड निकलती है जिसमें भगवान राम से हनुमान जी तक, जटायु से रावण तक… रामायण के हर किरदार की कलाकृति इस परेड में भाग लेती है. पूरा माहौल जश्न का होता है. लोग नाचते हैं, पूरा शहर रोशनी के समंदर में डूबा होता है.

बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार इस साल शहर के दिवाली समारोह में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया है. इस साल नॉर्थम्प्टन का 25वां दिवाली विंटर फेस्टिवल ऑफ लाइट्स यहां के मार्केट स्क्वायर में आयोजित किया गया और इसमें स्टॉल, लजीज खाने, मनोरंजन और एक जादुई लाइट परेड शामिल थी.

रिपोर्ट के अनुसार इस परेड के आयोजकों में से एक, नीलम अग्रवाल-सिंह ने कहा कि यह "हर साल मामूली शुरुआत से बढ़कर यह परेड अब एक जीवंत और सबको साथ लाने वाला सामुदायिक उत्सव बन गया है".

रामायण की कहानी भी इस परेड के जरिए बताई जाती है. नॉर्थम्प्टन टाउन काउंसिल में कम्यूनिटी सर्विस कमिटी के लेबर अध्यक्ष कीथ हॉलैंड-डेलामेरे ने कहा: "हमें इस महत्वपूर्ण और लोकप्रिय त्योहार के साथ भारतीय हिंदू कल्याण संगठन का समर्थन करने पर गर्व है."

इस परेड को नॉर्थम्प्टन भारतीय हिंदू कल्याण संगठन द्वारा आयोजित किया गया था और इसे नॉर्थम्प्टन टाउन काउंसिल, वेस्ट नॉर्थम्पटनशायर काउंसिल और नॉर्थम्प्टन टाउन सेंटर बीआईडी ​​ने अपना सपोर्ट दिया था.

