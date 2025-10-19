विज्ञापन
Diwali 2025: कहीं ड्रैगन तो कहीं ड्रोन… दुनिया के इन 10 देशों में अलग अंदाज में मनाया जाता है रोशनी का त्योहार

Diwali 2025: जापान में ड्रैगन बनाने और लालटेन जलाने की ये प्रथाएं बीस शताब्दियों से भी अधिक पुरानी बौद्ध परंपराओं से उत्पन्न हुई हैं. पारंपरिक लाल लालटेन दक्षिण पूर्व एशियाई संस्कृति में समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक है.

  • भारत में दिवाली भगवान राम के अयोध्या लौटने और अंधकार पर प्रकाश की जीत के प्रतीक के रूप में मनाई जाती है
  • ताइवान का पिंगशी स्काई लैंटर्न फेस्टिवल बौद्ध परंपराओं से उत्पन्न हुआ और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है
  • नीदरलैंड के ग्लो शहर में लाइट आर्ट फेस्टिवल होता है, यहां दुनियाभर के कलाकार रचनात्मक प्रदर्शनी करते हैं
पूरा भारत इस समय रोशनी के त्योहार दिवाली के जश्न में डूबा हुआ है. कहीं घर की जोरों-शोरों से सफाई चल रही है तो कहीं यह डिस्कस हो रहा है कि दिवाली वाले दिन क्या पहनना है या उस दिन रात के स्पेशल खाने में क्या मनेगा. हर भारतवासी अंधकार पर प्रकाश की जीत का यह त्योहार मनाने को तैयार है, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया के कई देशों में अपने अपने अंदाज में रोशनी का त्योहार मनाया जाता है. चलिए आपको बताते हैं कि किस देश में ये त्योहार किस रूप में मनाए जाते हैं और उसके पीछे की कहानी क्या है.

1- दिवाली, भारत

दिवाली यानी भारत का अपना रोशनी का त्योहार. इसी दिन भगवान राम रावण को मारकर अयोध्या लौटे थे और उसी खुशी में पूरे अयोध्या को दीपों से सजा दिया गया था. इस त्योहार को भारत के साथ साथ तमाम उस देश में मनाया जाता है जहां भारतीय मूल के लोग बसे हुए हैं. घरों को लड़ियों और दीयों से सजाया जाता है जो अंधकार के पराजय के प्रतीक हैं. देवी लक्ष्मी (समृद्धि की देवी) और भगवान गणेश (बाधाओं को हटाने वाले) की पूजा करते हैं.

2- लालटेन फेस्टिवल, ताइवान

पिंगशी स्काई लैंटर्न फेस्टिवल पूरे ताइवान में नए साल के जश्न के अंतिम दिन मनाया जाता है. यह फरवरी में चंद्र कैलेंडर के पहले महीने के 15वें दिन आयोजित किया जाता है. लालटेन जलाने की ये प्रथाएं बीस शताब्दियों से भी अधिक पुरानी बौद्ध परंपराओं से उत्पन्न हुई हैं. पारंपरिक लाल लालटेन दक्षिण पूर्व एशियाई संस्कृति में समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक है.

3- नबाना नो सातो फेस्टिवल, जापान

जापान में नबाना नो सातो फेस्टिवल या विंटर लाइट फेस्टिवल आम तौर पर अक्टूबर के अंत से मार्च के अंत तक (2015 के संस्करण में 25 अक्टूबर - 31 मार्च) होता है. यह त्यौहार वास्तव में नबाना नो सातो वनस्पति थीम पार्क के चारों ओर रोशनी और चमक को प्रदर्शित करने वाला एक कार्यक्रम है. यह स्थान अपने सुंदर भूदृश्य वाले बगीचों, फूलों को समर्पित कई खंडों और ग्रीनहाउस के लिए जाना जाता है जो लगभग 8 मिलियन एलईडी रोशनी से जगमगाते हैं.

4- ग्लो आइंडहोवन, नीदरलैंड

यह त्योहार डच शहर GLOW में मनाया जाता है. यह एक लाइट आर्ट फेस्टिवल है जिसमें सड़कों, इमारतों और सार्वजनिक स्थानों को नवीनता और रचनात्मकता के विशाल कैनवास में बदल दिया जाता है. दुनिया भर से कलाकार अपनी रोशनी वाली प्रदर्शनी को दिखाने यहां आते हैं.

5- मैग्निफिसेंट माइल लाइट्स फेस्टिवल, अमेरिका

इसका आयोजन शिकागो, इलिनोइस शहर में किया जाता है. मैग्नीफिसेंट माइल्स लाइट्स फेस्टिवल एक मील लंबा कार्यक्रम है जिसमें झांकियां, गुब्बारे, मार्चिंग बैंड, संगीत प्रदर्शन और बहुत कुछ शामिल है. यदि आप सर्दियों की छुट्टियों के दौरान शिकागो जा रहे हैं, तो यह देखने लायक फेस्टिवल है!

6- फेटे डेस लुमीरेस, फ्रांस

रोशनी का यह त्यौहार एक चार दिवसीय उत्सव है जहां फ्रांस के दक्षिण में ल्योन शहर में देखने वाला मंजर होता है. रोशनी का यह त्योहार 1643 में फ्रांस में बुबोनिक प्लेग फैलने के बाद शुरू हुआ था. प्लेग से बचने के लिए शहर ने वर्जिन मैरी को श्रद्धांजलि दी. तब से, हर साल ल्योन के निवासी अपनी खिड़कियों पर ग्लास होल्डर में ल्यूमिग्नॉन या मोमबत्तियाँ रखते हैं. ऐतिहासिक इमारतें और चौराहे मनमोहक लाइट शो से जगमगाते हैं और यह कार्यक्रम दुनिया भर से लाखों टूरिस्ट्स को आकर्षित करता है.

7- मेलबर्न में डेंडेनॉन्ग लाइट फेस्टिवल

प्रकाश के त्योहार को मनाना और चीनी संस्कृति के साथ खूबसूरती से घुलमिल जाना कुछ ऐसा है जो मेलबर्न, विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया के एक उपनगर डांडेनॉन्ग में किया जाता है. ड्रेगन, टेराकोटा योद्धाओं, विशाल मंदिरों, फूलों, बहु-रंगीन मोरों और रहस्यमय राशि चक्र वाले जानवरों के आकार के 500 से अधिक रंगीन रेशम लालटेन के साथ, शहर डैंडेनॉन्ग शोग्राउंड को रोशन करता है. इसके अलावा, लोग कार्निवल में भी जा सकते हैं जहां बहुत सारी सवारी, फूड स्टॉल, लाइव प्रदर्शन और कई अन्य आकर्षण होते हैं.

8- बर्लिन फेस्टिवल ऑफ लाइट्स

बर्लिन अपना खुद का लाइट फेस्टिवल मनाता है जो एक वार्षिक कार्यक्रम है और दुनिया भर के प्रकाश उत्सवों में नवीनतम है. इसे पहली बार 2004 में मनाया गया था. इसमें बर्लिन के स्थलों, चौराहों और सड़कों को लाइट डिस्प्ले और वीडियो प्रोजेक्शन की मदद से जगमग जगमग करके बदल दिया जाता है.

9- एम्स्टर्डम लाइट फेस्टिवल, नीदरलैंड्स)

नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कलाकार इस लाइट फेस्टिवल में भाग लेते हैं. ये कलाकार शहर की नहरों के माध्यम से एक तैरता हुआ रोशनी का रास्ता बनाते हैं.

10- मकाऊ लाइट फेस्टिवल, मकाऊ

दिसंबर के महीने में चीन का स्वायत्त प्रशासनिक क्षेत्र मकाऊ रोशनी से जगमगा उठता है. हालांकि यह कार्यक्रम क्रिसमस के मौसम के साथ ओवरलैप होता है, लेकिन यह कार्यक्रम छुट्टियों से जुड़ा नहीं है. इसके बजाय, यह मकाऊ विशेष प्रशासनिक क्षेत्र स्थापना (एसएआरई) दिवस के जश्न का हिस्सा है, जो एक सार्वजनिक हॉलीडे है जो उस दिन की याद में मनाया जाता है जब चीन ने इस क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया था. मकाऊ में पर्यटन अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और इस कार्यक्रम का उद्देश्य विंटर हॉलीडे के लिए निकलने वाले यात्रियों को मकाऊ की यात्रा के लिए प्रोत्साहित करना है.

Diwali 2025, Diwali, Festival Of Lights
