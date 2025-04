साढ़े 12 हजार साल पहले गायब हो गए थे ‘गेम ऑफ थ्रोन्स’ वाले भेड़िए, साइंस के चमत्कार से 2 वापस लौटे

आपने अगर गेम ऑफ थ्रोन्स देखा होगा तो आप स्टार्क फैमली के भेड़ियों से बखूबी वाकिफ होंगे. सफेद रंग के ये भेड़िये डायर वुल्फ कहलाते हैं और ये अब काल्पनिक माने जाते थे क्योंकि 12500 साल पहले ही ये विलुप्त हो गए थे. लेकिन अब साइंस ने अपना कमाल दिखाकर उन्हें फिर से जिंदगी दे दी है. वैज्ञानिकों ने जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से लगभग विलुप्त हो चुकी प्रजाति डायर वुल्फ को पुनर्जीवित किया है. इस टेक्नोलॉजी की मदद से डायर वुल्फ के दो बच्चे पैदा हुए हैं. उनका नाम रोमुलस और रेमस है. वे अभी केवल छह महीने के हैं, लेकिन उनका आकार लगभग चार फीट का है और वजन 36 किलोग्राम से अधिक है. सीएनएन की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस विलुप्त प्रजाति को फिर से जिंदा करने के पीछे की कंपनी, टेक्सास स्थित कोलोसल बायोसाइंसेज ने कहा कि उसने प्राचीन डीएनए, क्लोनिंग और जीन एडिटिंग का उपयोग करके डायर वुल्फ के बच्चों को पैदा किया है.

Meet Romulus and Remus—the first animals ever resurrected from extinction. The dire wolf, lost to history over 10,000 years ago, has returned. Reborn on October 1, 2024, these remarkable pups were brought back to life using ancient DNA extracted from fossilized remains.



